Multitudinaria asistencia en la misa y serenata en honor a San Lorenzo, diácono y mártir

Una importante cantidad de personas se congregó en la explanada de la Catedral de San Lorenzo para participar de la actividad religiosa y cultural preparada en honor al patrono de la ciudad.

La víspera fue celebrada por el nuncio apostólico, monseñor Vincenzo Turturro. Al término de la celebración religiosa inició serenata al santo patrono. En ese sentido, varios artistas participaron de la actividad cultural.

Entre los artistas que estuvieron presentes fueron los bailarines del Instituto Municipal de Arte (IMA); así como Héctor Ramírez y su grupo; el Grupo Génesis; y Mirtha Noemí Talavera.

Minutos antes de la medianoche al párroco de la Catedral de San Lorenzo, Presbítero Celestino Brítez rezó una oración de consagración a San Lorenzo, mártir y diácono dirigido al pueblo sanlorenzano.

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A las 00:00 los presentes participaron de un espectáculo de fuegos artificiales que duró varios minutos. Seguido al hermoso momento, continuó la serenata con Francisco Russo, y Las Paraguayas, quienes deleitaron al público con sus canciones.

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La agenda para hoy

En el marco de la solemnidad de San Lorenzo, las actividades religiosas continuarán hoy, lunes 10 de agosto, día de la Fiesta Patronal.

Recién inició la Santa Misa bajo el lema “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

A las 09:00 está prevista la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez. La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.