Candidatura de Cartes al Senado: Chase asegura que no hay oposición a su postulación

El senador y presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que instará a Horacio Cartes a que lidere la lista de candidatos a senadores por el movimiento Honor Colorado con miras a los comicios del año 2028. La propuesta busca posicionar nuevamente al referente político en la Cámara Alta.

Sobre esta iniciativa, el senador Natalicio Chase, líder de bancada del cartismo en Cámara Alta consideró que dentro del movimiento oficialista no hay nadie que pueda oponerse a la postulación de su líder, calificándola como un acto de “reconocimiento moral” por la “injusticia” que se cometió la vez que fue electo y no se le permitió jurar y asumir el cargo.

Según explicó, la idea fue planteada originalmente en el ámbito de la bancada por Bachi Núñez. Sobre el hecho de que Cartes había manifestado tiempo atrás que ya no le interesaba ser senador dijo que esperarán cuál es su análisis cuando se lo planteen.

Consultado sobre el mecanismo para su postulación y si el expresidente renunciará a la senaduría vitalicia y si para ello reglamentarán la senaduría vitalicia aclaró que es todavía una idea “muy nueva” que recién planteó el pasado fin de semana Basilio Núñez

Lea más: ANR: Cartes acepta ir por el “rekutu” tras respaldo de diputados

Asimismo, al ser interrogado sobre la relevancia de su candidatura al Parlamento, retrucó: “Díganme un hombre de más relevancia que él. Si me dan ese nombre yo les reconozco que no vale la pena que él esté aquí”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a una posible estrategia en torno a la senaduría vitalicia y una eventual candidatura presidencial, aclaró que por el momento no se discuten reglamentaciones, tratándose de una propuesta reciente surgida durante el fin de semana.

Finalmente, Chase aclaró que no hay dudas sobre la compatibilidad de funciones, ratificando que Cartes puede desempeñar en simultáneo el rol de senador y la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), al no existir impedimentos legales entre ambos cargos.