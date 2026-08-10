Senador denuncia millonaria sobrefacturación en obras del MOPC y exige explicaciones a ministra

El senador Ever Villalba denunció posibles indicios de sobrefacturación por US$ 157 millones en 12 obras públicas. Según señaló, en varios procesos el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habría descalificado a la oferta más económica para terminar adjudicando contratos a propuestas cuyos sobrecostos superarían el 80%.

El legislador apunta directamente a la ministra Claudia Centurión y exige explicaciones. Asimismo, advirtió que, de no recibir una respuesta convincente, los antecedentes del caso serán remitidos al Ministerio Público.

“Nuestro equipo ha llevado adelante una investigación y hemos detectado que en varias licitaciones se ha adjudicado por montos, varias veces superiores al precio de referencia, lo que es un indicio de sobrefacturación”, manifestó Villalba.

Comentó que le gustaría escuchar qué otro beneficio tuvo el Estado paraguayo con las adjudicaciones que tuvieron un monto superior a otras propuestas.

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“Si no hay un servicio adicional a lo que ellos establecieron, estamos ante una posibilidad de lesión de confianza”, agregó.

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Señaló que en los pliegos se colocaban que no se podía adjudicar dos lotes a una misma empresa, por lo que la mejor oferta era descartada y se adjudicaba a una oferta más cara. “En los pliegos hay elementos que indican que fue preparado para una empresa específica, que sería una empresa amiga”.