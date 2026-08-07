Acceso a Paracel y obras de Concepción: Las siete ofertas que superaron el precio estimado por el MOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió ayer las ofertas del llamado N° 07/2026 para rehabilitar y mantener los accesos estratégicos de la ruta PY22, en el departamento de Concepción.

Se trata de una Licitación Pública Internacional con un precio referencial de G. 269.224 millones para intervenir más de 37 kilómetros de caminos considerados estratégicos para la conectividad del departamento. El proyecto será financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La obra se ejecutará bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio (CREMA), según establece el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) revisado por ABC.

Este sistema obliga a la empresa adjudicada a ejecutar tanto la rehabilitación inicial de la vía como su mantenimiento durante la vigencia del contrato, garantizando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

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La apertura de ofertas vuelve a evidenciar un patrón en las grandes licitaciones viales del MOPC. En esta convocatoria, ninguna de las siete propuestas económicas se ubicó dentro del presupuesto oficial elaborado por la institución.

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Las constructoras ofertaron hasta un 49,6% más que el precio referencial

En la licitación se presentaron siete consorcios integrados por algunas de las principales empresas constructoras del país. Ninguna de las propuestas económicas se ajustó al presupuesto oficial de G. 269.224 millones elaborado por el MOPC.

La oferta más baja fue la del Consorcio Aquidabán I, conformado por T.R. Construcciones S.A. y DC Ingeniería S.A., que presentó una propuesta de G. 298.980 millones, equivalente a 11,05% por encima del precio referencial.

Le siguieron el Consorcio Corredor Forestal, integrado por Compañía de Construcciones Civiles S.A., Augusto Ortellado Narváez, Briales S.A. y Tecnología del Sur S.A.E., con una oferta de G. 309.268 millones, un 14,87% superior al monto estimado por la cartera.

Por encima del 39% se ubicaron las restantes cinco propuestas. El Consorcio EDB-Pietroboni, conformado por Enrique Edgardo Díaz Benza Cano, Constructora Asunción S.A. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A. (de origen argentino), ofertó G. 374.289 millones, un 39,02% más que el precio referencial.

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El Consorcio Santa Rosa, integrado por Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.) y Constructora Isacio Vallejos S.A., presentó una propuesta de G. 386.975 millones, lo que representa un 43,74% por encima del presupuesto oficial.

A su vez, el Consorcio Rutas del Trópico, conformado por Tecnoedil S.A. Constructora, Ocho A S.A. y Construpar S.A., ofertó G. 393.400 millones, equivalente a un 46,12% más que el valor referencial.

En tanto, el Consorcio San Alfredo, integrado por Tocsa S.A. y LT S.A., presentó una propuesta de G. 395.475 millones, es decir, un 46,89% superior al monto previsto por el MOPC.

La oferta de mayor valor fue la del Consorcio ECON, conformado por Ecomipa S.A., Grinor S.A. (de Uruguay) y Concret-Mix S.A., que cotizó G. 402.771 millones, cifra que supera en 49,60% el presupuesto oficial.

El Comité de Evaluación de Ofertas analizará ahora los aspectos técnicos, legales y financieros de cada propuesta para determinar la adjudicación del contrato, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego y la razonabilidad de los montos ofertados.

Los tramos que serán intervenidos

El proyecto comprende cinco sectores considerados estratégicos para la conectividad del departamento:

Troncal Norte: Cruce Primavera (PY22) – San Ramón (14,56 km).

Troncal Sur: San Ramón – Concepción (13,10 km).

Ramal de acceso a la futura planta de Paracel (3,99 km).

Variante Concepción: Acceso Santa Rosa – Ruta PY05 (4,68 km).

Subtramo PY22: Conexión con la Variante (1,51 km).

El PBC contempla una intervención integral que comenzará con trabajos de movimiento de suelos, desbroce, desbosque y limpieza de la franja de dominio.

Posteriormente, se ejecutará una subrasante mejorada con ripio de 20 centímetros de espesor y una base granular estabilizada con un 3% de cemento.

La pavimentación podrá realizarse con carpeta asfáltica o con concreto hidráulico, de acuerdo con el diseño definitivo del proyecto.

Asimismo, se construirán obras de drenaje, entre ellas alcantarillas tubulares y celulares de hormigón armado, además de cunetas revestidas para garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas.

Como parte de las medidas ambientales, el MOPC prevé adecuar alcantarillas para convertirlas en pasos de fauna mediante la instalación de vallados perimetrales y banquetas laterales que permitan el desplazamiento seguro de animales silvestres.

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El contrato también contempla la instalación de señalización vertical y horizontal, mojones kilométricos, tachas reflectivas y reductores de velocidad tipo lomada para reforzar la seguridad vial.

Otra licitación para Concepción mostró el mismo escenario

La apertura de ofertas para esta obra coincidió con la recepción de propuestas para otra licitación de gran envergadura: la rehabilitación de la ruta PY22 entre Concepción, Vallemí y San Lázaro, cuyo precio referencial ronda los G. 820.000 millones.

En ese proceso, las constructoras también presentaron ofertas que superaron ampliamente el presupuesto oficial, con diferencias de hasta el 49%.

De esta manera, el MOPC registró dos importantes licitaciones viales para el departamento de Concepción en las que todas las propuestas económicas quedaron por encima de los precios referenciales establecidos por la institución. Ahora, los respectivos comités de evaluación deberán analizar la documentación técnica y financiera antes de resolver las adjudicaciones.