Hablan de faltantes, pero venden a pacientes fármacos exclusivos del IPS

El denunciante, que solicitó el resguardo de su identidad por temor a represalias, dijo a ABC Color que en los últimos días los familiares de pacientes que se mantienen comunicados a través de un grupo de WhatsApp, estuvieron recibiendo el pedido de compra de medicamentos que supuestamente están en falta en la farmacia del Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, son las propias enfermeras las que indican que dentro del albergue, habilitado para acompañantes de pacientes en Terapia Intensiva, se puede comprar estos medicamentos a un precio más bajo que en las farmacias privadas.

“Hay un grupo de WhatsApp donde se avisa a la encargada del albergue si habrá informes médicos a tal hora, si se libera la visita. Ahí está lleno de familiares de pacientes y acá se avisa que tal medicamento hay para comprar en el albergue”, dijo.

Venden fármacos de uso exclusivo del IPS

La gravedad de la denuncia radica en que esos medicamentos que son vendidos a los familiares de pacientes llevan la etiqueta de “uso exclusivo del IPS”; es decir, compran de forma irregular algo que por derecho les corresponde como asegurados.

El denunciante relató que adquirió tres ampollas de Tramadol HCI 100 mg por G. 75.000 y tres ampollas de Metoclopramida por G. 30.000, todos son los respectivo sellos de uso exclusivo del IPS. “Los precios se redondean nomás ya acá”, dijo.

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“Acá uno viene al albergue con su receta de medicamentos y los familiares te indican que la encargada del albergue vende. Y la gente, en su desesperación o ignorancia, compra”, dijo el joven.

El joven lamentó el hecho de afrontar este tipo de irregularidades estando en una situación de vulnerabilidad y con familiares cuyas vidas dependen de la atención de personas que aparentemente están sacando provecho.

“Es indignante porque si hay medicamentos en farmacia, directamente se le aplica a los pacientes, pero cuando no, te mandan a comprar y uno termina comprando más barato de acá, y te encontrás que son de uso exclusivo del IPS. Alguien está sacando estos medicamentos y los está vendiendo”, indicó.

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IPS promete investigar denuncia de venta irregular de medicamentos

Tras tomar conocimiento del caso, el gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, reaccionó ante la gravedad de lo expresado por el denunciante y calificó el hecho como una irregularidad absoluta dentro de la institución.

Enfatizó la necesidad de transparentar la situación de inmediato y llevar el caso a los estamentos correspondientes. “Esa debe ser alguna situación que totalmente escapa a lo que tiene que ser. Hay que hacer esa denuncia formal y con toda la autoridad a ver si eso está ocurriendo en este momento”, dijo.

Asimismo, apuntó al rastreo de la cadena de distribución de insumos como principal elemento para detectar a los responsables de la presunta comercialización clandestina.

León explicó que la Gerencia de Logística intervendrá para auditar la trazabilidad de las ampollas expuestas en la denuncia. “De hecho que si tenemos en la denuncia el lote, vamos a saber cuál fue el camino que recorrió el medicamento y si hubo alguna fuga de esa situación”, señaló.

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