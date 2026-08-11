Denuncian que fuego en IPS fue provocado y advierten fallas de seguridad ante masivo flujo de personas

Un principio de incendio se registró el mediodía del último domingo en el subsuelo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y generó una importante humareda canalizada a través de los ductos de ventilación hasta el sexto piso; situación que finalmente fue controlada por el propio personal de la previsional.

El director médico del Hospital Central, doctor Osvaldo Alvarenga, detalló que la alerta se inició a las 12:10, momento en que el personal percibió el humo. Tras activar los protocolos de emergencia e involucrar a áreas de Mantenimiento, Seguridad y Control, Enfermería y Asesoría Legal, se realizó una búsqueda piso por piso.

El origen fue localizado en el segundo nivel del subsuelo (el más profundo del edificio), un área técnica sin circulación habitual de personas donde se ubican únicamente cañerías, ductos de prevención de incendios y transformadores eléctricos. En el sitio hallaron una tela que generaba humo y fuego en sus bordes, el cual fue rápidamente sofocado y humedecido de manera preventiva con extintores y agua.

Fuego provocado y denuncia policial

El doctor Alvarenga descartó que se haya tratado de una falla técnica o un cortocircuito. “Es un fuego provocado, no cabe duda. Todavía no sabemos quién lo provocó, pero ya hemos hecho la denuncia en la comisaría pertinente para que eleven el caso a la Fiscalía de turno”, sostuvo.

Explicó que la zona cuenta con dos accesos directos: uno de ellos estaba con llave y el otro presentaba signos de haber sido forzado para ingresar desde el exterior. Aunque en el punto exacto de entrada no se cuenta con cámaras de vigilancia, las autoridades revisan el sistema de circuito cerrado de zonas aledañas para identificar al responsable.

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Respecto al móvil del hecho, el director estimó que no habría habido una intención directa de causar un gran daño estructural, ya que en las inmediaciones no existían otros materiales inflamables. Manejan la hipótesis de que pudo tratarse de personas en situación de calle o víctimas de adicciones. Tampoco descartó la posibilidad de que alguien haya buscado cobijo, aunque no se hallaron prendas o mantas que denotaran un uso residencial temporal del área.

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El drama de la seguridad y la masiva circulación

El incidente puso nuevamente en debate la seguridad en el mayor centro asistencial del país. Alvarenga indicó que el hospital cuenta con unos 40 efectivos policiales organizados por guardias y patrullajes, sumados al personal de control propio. Sin embargo, advirtió que la infraestructura representa un verdadero desafío.

“Es el hospital más grande del país, contamos con más de 1.200 camas que llamamos ‘camas calientes’ porque se desocupan e inmediatamente ingresa otro paciente”, explicó el médico. Estimó que la circulación diaria mínima oscila entre 10.000 y 15.000 personas, sumando internados, familiares y acompañantes (que en ocasiones llegan a ser entre tres y cinco por enfermo), además de los pacientes que acuden a consultas y realización de laboratorio, ecografías, tomografías u otros estudios.

A esto se suma el extenso perímetro de al menos 5.000 metros lineales, con murallas bajas fáciles de escalar en horario nocturno y múltiples accesos interconectados, como el Centro de Atención Ambulatoria hacia las áreas de internación, que no pueden ser anulados por la dinámica hospitalaria.

“Es fundamental el tema de los guardias, pero ni aun teniendo 300 guardias vamos a poder controlar eso sin un cambio de sistema. Se requeriría habilitar accesos exclusivos para familiares, solicitar cédula, entregar carnets por zonas e instalar puertas informatizadas, pero eso demanda una inversión financiera muy alta”, concluyó el profesional.

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