Policía y Migraciones cruzarán datos en tiempo real con Interpol para reforzar controles

El nuevo esquema conecta el sistema Quantum de la Policía Nacional directamente con tres herramientas clave del organismo internacional: la búsqueda de personas requeridas por la justicia (alertas nominales), el registro de documentos de viaje robados o extraviados (SLTD) y el reporte de vehículos hurtados (SMV).

El comandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, calificó el avance como un hecho clave para la seguridad interna, destacando que la consulta cruzada de datos pasará a ser inmediata durante los operativos cotidianos en la vía pública.

Por su parte, el jefe de Interpol Paraguay, comisario Julio Maldonado, precisó que de las 19 bases de datos globales de la red internacional, tres de las más estratégicas quedarán acopladas a la operativa local. Maldonado confirmó que la herramienta estará plenamente operativa durante el despliegue de seguridad del próximo Rally Internacional en el departamento de Itapúa, además de estar activa en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y las cabeceras departamentales.

“Es un logro para la institución policial también de brindar esta herramienta que va a ser de utilidad para todos los departamentos especializados de la Policía Nacional”, contó Maldonado.

Lea más: Natalio: llegó a la comisaría denunciado por violencia familiar y constataron que era buscado por Interpol

Mayor precisión en fronteras

Hasta el momento, los puestos de control fronterizo contaban con un acceso acotado a los registros internacionales. Con esta actualización, el personal migratorio podrá detectar anomalías en documentos y verificar antecedentes internacionales en el acto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director general de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que el procedimiento ante un cruce de datos positivo dependerá del tipo de alerta generada por la red global. En caso de detectarse una “notificación roja”, correspondiente a personas con orden de captura internacional, el personal de Migraciones dará aviso al agente policial de puesto para proceder a la detención inmediata.

“Cada uno de los eventos internacionales que tenemos nos obliga a mejorar todo el proceso de chequeo. Lo hacemos con la Policía Nacional y esta herramienta, ya a disposición de nuestra dirección, va a mejorar muchísimo ese sistema que tenemos para poder chequear a las personas y obviamente eso es algo positivo en materia de seguridad”, dijo.

Lea más: Policía Nacional: Comandancia asigna nuevos directores para Asunción y 9 departamentos