Gremios turísticos respaldan plan de fusión entre Senatur y MIC

El Ejecutivo proyecta integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dentro de la estructura del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para potenciar el turismo y alinear su desarrollo con sectores estratégicos como la industria y el comercio. El plan apunta a otorgar mayor peso institucional al sector turístico.

Tras la reunión que se dio en el marco del Consejo Nacional de Turismo se destacó el acercamiento que existió por parte del Ministerio de Industria y Comercio con los sectores. “Realmente hoy estuvieron casi todos los gremios presentes, los que no estuvieron presentes se conectaron online” señaló Marcos Riquelme, ministro del MIC.

Señaló que por suerte cuentan con el apoyo de los gremios para este proyecto de la fusión. “La confianza hacia que esto va a traer mucho espíritu de trabajo en conjunto con todos los gremios de turismo para poder enfocarnos en hacer crecer el turismo en Paraguay”, agregó.

“Hay muchas cosas en las que hay que trabajar. Tenemos que trabajar en financiamiento, tenemos que seguir trabajando en productos y tenemos que seguir trabajando en comunicar esos productos”, remarcó Riquelme.

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En otro momento remarcó que la conectividad con nuestro país es muy importante porque se puede desarrollar todos los productos que quieran. “Pero si no tenemos frecuencia de visitas y de viajes que vienen hacia el Paraguay, no vamos a poder llenar el país con turistas que se quedan en los hoteles, que consumen en los restaurantes y que van a los lugares que ofrecen estos productos turísticos”.

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“Vamos a terminar de analizar el proyecto de ley con Javier Ramírez, titular de la Senatur. Una vez que tengamos lo que hay de Senatur, lo vamos a poner a disposición de la asesoría jurídica de la presidencia y después lo ponemos a disposición del Congreso para su tratamiento”, sostuvo.