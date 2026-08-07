Senatur presentó la Guía Turística para el Mundial de Rally

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) presentó la Guía Turística de Itapúa y un plan integral de acciones destinado a fortalecer la atención, promoción y experiencia de los visitantes durante las fechas en Paraguay del Mundial de Rally. El evento se desarrollará nuevamente en el séptimo departamento del 27 al 30 de agosto.

El lanzamiento se realizó en la Oficina Regional de Senatur en Encarnación, base de operaciones de la organización del Rally en la ciudad. Contó con la presencia del ministro de Turismo, Jacinto Santa María; la viceministra de Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) e integrante del Comité Ejecutivo Organizador del evento, Alejandra Duarte; el director ejecutivo del Rally del Paraguay, César Marsal; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Nelly Monges de Insfrán; además de autoridades, representantes del sector privado y referentes turísticos del departamento.

Fueron presentadas las principales novedades que tendrá la edición 2026, con una propuesta que busca superar el exitoso debut mundialista de 2025 y ofrecer una experiencia todavía más atractiva para los fanáticos nacionales e internacionales.

“Esta guía busca ofrecer a los visitantes una experiencia que vaya más allá de la competencia deportiva y les permita descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica de nuestro país”, expresó Santa María. La publicación reúne información sobre los principales atractivos naturales, culturales, históricos, gastronómicos y comerciales de Itapúa, incluyendo las Misiones Jesuíticas, circuitos de naturaleza, rutas religiosas, propuestas gastronómicas y la ruta del comercio.

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Sistema de medición

Durante la presentación se anunció que se implementará un sistema de medición estadística junto con la UNI para relevar indicadores como gasto turístico, impacto económico y ocupación hotelera. Asimismo, estudiantes y docentes de idiomas del Instituto Técnico Superior Eurosur participarán como voluntarios para apoyar la traducción y orientación de los turistas.

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El director ejecutivo del Rally del Paraguay, César Marsal, señaló que el desafío para este año es superar lo conseguido en 2025. “Nuestra misión es hacer nuevamente el mejor Rally del mundo, pero ahora nos hemos propuesto el objetivo de hacer el mejor Rally de la historia”, expresó.

La largada simbólica volverá al Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, pero con un formato renovado que incorporará experiencias de marca, desfile de los vehículos Rally1, shows musicales y encuentros con los pilotos. Se estima una asistencia superior a 15.000 personas.

Más novedades del Rally del Paraguay

Otra de las grandes novedades será la ceremonia de clausura y premiación sobre el agua, que por primera vez se desarrollará en un escenario montado junto al histórico Molino San José y la Playa San José. Además, tendrá en 2026 su primer tramo nocturno de la historia, con un recorrido urbano iluminado en Encarnación que llevará la competencia al corazón de la ciudad y ofrecerá una experiencia completamente diferente para el público y los competidores.

Encarnación concentrará además buena parte de las experiencias para los fanáticos, con el parque de servicios, la Fan Zone, la largada simbólica y la ceremonia de premiación, consolidándose como el gran punto de encuentro del Rally.