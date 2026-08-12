“El médico queda a ciegas”: pacientes con cáncer claman a Peña por estudios de PET Scan

En un contexto de creciente preocupación por la situación de la salud pública en Paraguay, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) emitió una contundente “Carta Abierta” dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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En el documento, con fecha de hoy, 12 de agosto, se expone la crisis en el sistema sanitario nacional. Lamentan la imposibilidad sistemática de acceder a estudios de PET Scan, una herramienta diagnóstica y de seguimiento fundamental para el tratamiento de pacientes oncológicos.

Licitaciones desiertas y deudas: Por qué Salud no cubre los estudios de PET Scan

Según denuncia Apacfa, la situación es el resultado de un deterioro prolongado en la gestión de servicios de salud. Señalan que, desde hace meses, los llamados a licitación para la provisión del servicio de PET Scan han sido declarados desiertos de manera constante. La situación tiene un impacto directo y devastador en la vida de cientos de pacientes.

Apacfa afirma que el núcleo del conflicto sería el incumplimiento de los pagos por servicios prestados anteriormente, y que esta deuda acumulada ha generado una profunda desconfianza en el sector privado, provocando que los potenciales oferentes eviten participar en los procesos de contratación del Estado.

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“Creemos que la dificultad estaría relacionada con la falta de pago de servicios anteriormente prestados, lo que podría estar afectando la participación de oferentes”, dice el documento, aseverando que la situación deja a cientos de pacientes oncológicos en estado de vulnerabilidad absoluta al no contar con una alternativa pública o privada habilitada.

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“El médico queda a ciegas”: La importancia del PET Scan en el tratamiento del cáncer

El documento de Apacfa subraya con dureza una realidad ineludible, “los pacientes no pueden esperar”. Juana Moreno, presidenta de Apacfa fue enfática al indicar que: “El PET Scan no es un procedimiento opcional o secundario; es la tecnología esencial que permite a los oncólogos conocer la evolución exacta de un tumor, verificar la efectividad de los tratamientos —como la quimioterapia o la radioterapia— y definir los pasos a seguir. Sin este estudio, el médico queda a ciegas”.

Desde Apacfa resaltan que para los pacientes y sus familias, cada día de demora se traduce en incertidumbre y dolor. La falta de acceso oportuno no solo prolonga el sufrimiento físico, sino que, en muchos casos, implica la pérdida de una oportunidad fundamental para recibir un tratamiento adecuado a tiempo, comprometiendo gravemente las probabilidades de recuperación o la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Los 3 reclamos urgentes de Apacfa al presidente Santiago Peña

Ante este escenario, Apacfa pide al presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente, Pedro Alliana, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, una solución urgente. La organización recalca que no se está solicitando un “privilegio”, sino el cumplimiento del derecho fundamental a una atención oncológica digna, oportuna y de calidad.

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Las demandas de la asociación son claras:

Solicitan arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la disponibilidad inmediata del servicio de PET Scan

Adoptar las medidas administrativas y presupuestarias urgentes para destrabar los procesos de contratación.

Regularizar las obligaciones pendientes con los prestadores de servicios para restablecer la confianza en el sistema.

“La lucha contra el cáncer exige respuestas concretas y que la vida de los ciudadanos sea priorizada por encima de cualquier traba burocrática”, enfatiza Apacfa en su nota. La responsabilidad recae ahora sobre las autoridades nacionales, quienes deben soluciones las deficiencias administrativas del Estado que actualmente condena a miles de paraguayos que luchan por su vida.