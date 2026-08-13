Crisis en IPS: cancelaciones a última hora, calvario en el call center y falta de remedios en la Clínica Boquerón

Aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron la persistente falta de insumos de alto costo, cancelaciones imprevistas de citas y esperas de hasta cinco horas para comunicarse con la central telefónica.

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Uno de los testimonios más desgarradores recogidos durante una cobertura periodística de un equipo de ABC TV en el recinto asistencial fue el de Nancy, una paciente diabética e hipertensa. La asegurada relató que arrastra casi un año sin poder consultar con su especialista debido a la ineficiencia del sistema de agendamiento.

“En octubre va a ser un año que no puedo consultar con mi diabetóloga. Tenía cita el mes pasado, pedí permiso en mi trabajo y al llegar a las 6:30 me avisaron que la doctora no vendría. Me reagendaron para este martes, pero el lunes me llegó un mensaje cancelando nuevamente el turno hasta septiembre”, lamentó la paciente.

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Nancy necesita la autorización médica para someterse a una cirugía programada, además de las recetas para acceder a medicamentos esenciales de elevado valor en el mercado privado, como sitagliptina (para el control de la glucemia) y telmisartán (para la presión arterial).

A esta problemática se suma la falta de flexibilidad del sistema: los usuarios señalan que si un fármaco no está disponible en la farmacia de la clínica asignada no se les permite retirarlo de la central o de otras periféricas.

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Citas a ciegas tras horas en el Call Center

El calvario no se limita a los pasillos del hospital. El proceso previo para conseguir una cita médica representa una odisea diaria para miles de trabajadores y asegurados.

Sandra Gaona, quien viajó desde la ciudad de J. Augusto Saldívar ante la imposibilidad de conseguir espacio en el hospital Ingavi de San Lorenzo, denunció las extremas dificultades para ser atendida en la línea telefónica institucional.

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“Llamar al call center implica esperar hasta cinco horas. A veces te atienden y la llamada se corta sola, por lo que tenés que volver a empezar desde cero”, expresó Gaona mientras aguardaba su consulta en dermatología.

Remedios costosos, ausentes en los mostradores

Si bien insumos básicos de alta rotación como el omeprazol registraron disponibilidad en ventanilla, los pacientes coincidieron en que los medicamentos más complejos y de mayor costo económico no se encuentran en el stock habitual.

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Etelvina, una jubilada trasladada desde Fernando de la Mora, relató que acude con frecuencia solo para retirar parcialmente los fármacos recetados:

Lo que se encuentra : medicamentos de uso común.

Lo que falta : complejos como el Núcleo CMP, cuyo valor en farmacias privadas ronda los 120.000 guaraníes.

La consecuencia: compra obligada del bolsillo de los propios asegurados.

Un panorama generalizado

Pese a que las consultas del turno mañana debían arrancar formalmente a las 07:00, pasados los minutos de la hora marcada, las salas de espera continuaban colmadas sin el inicio efectivo de las atenciones médicas en varias especialidades.

La situación en la clínica periférica Boquerón refleja una realidad que se replica de manera sistemática en la red asistencial del Instituto de Previsión Social.