Diputados aprueban comisión para restaurar museo jesuítico

En sesión extraordinaria, los diputados dieron luz verde al proyecto de ley “Que crea la Comisión Nacional para la Restauración y Puesta en Valor de los Centros de Arte Jesuítico en la República del Paraguay”, principalmente del Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, Misiones, cuyo edificio se encuentra en peligro de derrumbe.

La iniciativa pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores.

La propuesta fue presentada a inicios de julio por los diputados Arnaldo Valdez (PLRA) y Carlos Arrechea (ANR-HC), debido a que un sector del edificio del Museo de Arte Jesuítico-Guaraní de San Ignacio presenta un grave deterioro estructural y amenaza con derrumbarse en cualquier momento a causa del hundimiento de una de sus columnas principales.

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Según la exposición de motivos, la propuesta surgió ante la situación del Museo de Arte Jesuítico-Guaraní de San Ignacio Guazú, cuyo inmueble presenta un avanzado deterioro.

El documento advierte, igualmente, sobre la necesidad de una intervención técnica especializada que garantice la conservación tanto del edificio como de los bienes patrimoniales que alberga.

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El diputado Arnaldo Valdez señaló: “Preservar nuestro patrimonio no es una opción, es una responsabilidad con nuestra historia, con nuestra cultura y con el Paraguay que queremos para las próximas generaciones”.

Advierten riesgo de derrumbe del museo

El Museo de Arte Jesuítico-Guaraní de San Ignacio, considerado una de las edificaciones más antiguas del Paraguay que aún permanece en pie, enfrenta un grave deterioro estructural.

Desde hace más de dos años registra grietas provocadas por el hundimiento de uno de sus pilares principales, situación que afecta especialmente a la última sala del edificio, donde existe riesgo de derrumbe.

El curador del museo, padre David Hernández, explicó que un pilar restaurado en la década de 1980 comenzó a asentarse por causas aún no determinadas.

Esto provocó el desplazamiento de la estructura, la separación de vigas y el agrietamiento de los muros.

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Indicó que, aunque se realizó un apuntalamiento de emergencia con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y la Gobernación, la estructura continúa cediendo.

Añadió que ya existe un protocolo de intervención concluido en diciembre de 2025, pero falta el financiamiento de unos G. 1.300 millones para ejecutar la restauración.