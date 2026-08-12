Diputados sanciona y remite al Ejecutivo préstamo de US$ 75 millones para caminos rurales

“La novela turca”, como lo llamó el vicepresidente de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) llegó a su fin, ya que con 52 votos a favor y 4 abstenciones se sancionó y remitió al Ejecutivo el crédito de US$ 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en manos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Con un último “bombardeo” de diputados cartistas contra el senador “Beto” Ovelar, se dio cierre a esta disputa entre oficialistas, que se originó hace tres semanas luego de que el senador fuera hasta la Cámara Baja a querer “controlar” el voto del proyecto.

La aprobación se dio luego de una reunión previa esta mañana entre diputados cartistas y aliados de la bancada oficialista B con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y luego de que el lunes, la ministra de Obras, Claudia Centurión haya ido a prometer obras para otros departamentos.

Con esto, queda en manos del presidente de la República, Santiago Peña la promulgación de este crédito por US$ 75 millones que servirán para la construcción de unos 123 km de rutas y varios puentes en departamentos como Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Canindeyú, Concepción y San Pedro.