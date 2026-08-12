Arnoldo Wiens impugna confirmación de tres fiscales en el caso Metrobús

A través de un escrito presentado por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, la defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens, impugna la resolución N° 329 del 7 de agosto pasado. La misma rechazó la recusación planteada contra los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle.

Básicamente, los recurrentes argumentan que la decisión no se debe a un análisis de los fundamentos sometidos a consideración del titular del Ministerio Público, sino que contiene fundamentaciones genéricas que no se compadecen con el verdadero contenido del planteamiento.

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Kronawetter y Huttemann destacan además, que la resolución N° 329 incluso les atribuye argumentos que ni siquieran han sido formulados.

“Nunca se alegó enemistad, animadversión personal, interés particular, parcialidad ni ninguna de las causales previstas para los magistrados en el artículo 50 del Código Procesal Penal, como lo refiere equivocadamente la resolución impugnada”, explica la presentación.

Argumento para rechazar recusación, en base a planteamientos inexistentes

“Por el contrario, se tuvo especial cuidado en aclarar expresamente que la recusación no se fundaba siquiera en una mera discrepancia con la hipótesis fiscal, sino en un hecho procesal específico respecto a que los fiscales recusados convocaron nuevamente al señor Arnoldo Wiens Dürksen a prestar declaración indagatoria por los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, pese a que el Juzgado Penal de Garantías tuvo por iniciado el procedimiento y por presentada la imputación únicamente respecto del hecho punible de lesión de confianza”, destacan los abogados.

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Los defensores de Wiens explican que si bien la resolución irecurrida ncluso transcribe literalmente el argumento de la recusación, posteriormente abandona por completo su análisis e inicia una consideración que resulta absolutamente ajena a lo peticionado.

Para ejemplificar esta situación, los abogados transcriben el argumento de Rolón sobre una supuesta parcialidad, que afirma, no corresponde aplicar al caso porque es de aplicacíon exclusiva y excluyente para los jueces.

“Esta afirmación evidencia por sí sola el serio déficit de fundamentación de la resolución. Esta defensa jamás alegó “parcialidad” en los términos del artículo 50 del Código Procesal Penal. Tampoco invocó esa disposición. Es más, no existe un solo párrafo de la recusación en el cual se haya pretendido extender a los agentes fiscales las causales de recusación previstas para los jueces", afirman los defensores.

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“Por ello, resulta imposible comprender por qué la resolución dedica parte de sus fundamentos a rechazar una alegación inexistente y no estamos ante una simple utilización desafortunada de una palabra. La cuestión revela algo bastante más grave en el sentido de que el órgano encargado de resolver el planteamiento introdujo una respuesta que no guarda relacíon con lo efectivamente sometido a su decisión, mientras dejó sin respuesta el punto central que sí debía resolver”, resaltan.

Fiscales del caso Metrobús “ningunearon” limitación para indagar a Arnoldo Wiens

La defensa de Wiens revela que uno de los cuestionamientos no atendidos por la Fiscalía General del Estado tiene relación con la decisión de los fiscales de persistir en indagar al político por un hecho no admitido por el juzgado (daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo).

Los defensores aclaran en su presentación que jamás negaron la autonomia funcional del Ministerio Publico y mucho menos sostuvieron que los fiscales carecían de facultades investigativas o que la Fiscalía no pueda convocar a una persona a prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación.

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“El problema planteado era si esa autonomía funcional permite a los fiscales desco-nocer una decisión jurisdiccional firme que delimitó el procedimiento y continuar actuando como si el hecho punible previsto en el artículo 159 del Código Penal hubiera sido admitido por el Juzgado Penal de Garantías, cuestión que fue evadida completamente por la resolución”, explican los abogados, al reiterar su solicitud de apartamiento de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Siilva y Yeimi Adle.

El miércoles último, los fiscales recusados presentaron acusación y pedido de juicio oral y pública para Weins. para quien piden juicio oral y público por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.