Caso Metrobús: afirman que causa contra Arnoldo Wiens feneció y acusación es nula

Para la defensa de Arnoldo Wiens Durksen, el primer obstáculo para el procesamiento del actual precandidato a la Presidencia de la República (ANR) en el caso Metrobús es el hecho de la acción penal está extinta. Esta causa se tramita ante el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1, a cargo de Humberto Otazú.

Segun el defensor, desde el inicio del proceso la Fiscalía incurrió en una serie de irregularidades en desmedro de los derechos y garantías de su defendido y que ameritan la nulidad de todas las actuaciones realizadas en este proceso.

“La acción penal está extinta porque los hechos prescribieron y segundo, porque se trata de una causa que ya feneció y que ellos no lo iniciaron como tenía que haberse hecho. Y eso es lo que estamos impugnando. Y eso también es motivo de la recusación a los agentes fiscales”, destacó Kronawetter.

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El defensor afirmó que a partir del procesamiento de su representado, la Fiscalía incurrió en “un rosario de irregularidades que lo único que develan como único resultado, como único camino de respuesta en un debido proceso, la nulidad de todas las actuaciones”.

Pedido de Arnolfo Wiens de prescripción y extinción de causa, en estudio

“Nosotros presentamos, antes de la fecha prevista por el juzgado para la presentación del acto conclusivo, por parte de la Fiscalía, una excepción de falta de acción por extinción al haber operado con creces la prescripción. Es decir, la causa penal fue abierta sobre la base de unos hechos que ya están prescriptos y que a la fecha jamás pueden motivar la aplicación de un proceso, pese a lo cual la Fiscalía, violando el principio de objetividad, lo está haciendo de esa manera”, afirmó Kronawetter.

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Recordemos que el 5 de agosto último, los abogados Kronawetter y Federico Huttemann plantearon una excepción por falta de acción y extinción con base al artículo 329 (excepciones) según el Código Procesal Penal. A través de dicha presentación, los defensores solicitan que se declare la prescripción material y la extinción de la acción penal con el consecuente sobreseimiento definitivo de Wiens.

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Para la defensa de Wiens, “en mayo de 2025, se cumplió el plazo ordinario de 5 años y recién el 28 de agosto de 2025 se produce la primera citación que comunicó los hechos de la actual imputación formulada por el Ministerio Público, presentada ante el Juzgado Penal recién el 13 de febrero de 2026”.

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Kronawetter resaltó que la acusación, presentada seis días antes de la fecha fijada para el efecto, no respetó el plazo previsto para que la defensa pueda impugnar la confirmación de los fiscales recusados, amén de no contar con autorización del juzgado para la presentación anticipada.

La defensa recusó a los fiscales porque los agentes citaron a Wiens por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras construidas, cuando el juzgado solo admitió la imputación por el primer ilícito.

“Yo creo que estos se anticiparon en presentar la acusación porque no había otros fiscales que estaban en condiciones de hacerlo violando el derecho. Estos no tienen problema de violar el derecho porque lo han hecho desde principio de a fin, de cabo a rabo”, señaló Kronawetter.

Acusación en el caso Metrobús

El miércoles último, los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti presentaron acusación contra Weins. para quien piden juicio oral y público por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

La acusación sostiene que Wiens ocasionó un presunto daño patrimonial de G. 14.955 millones al disponer la paralización de las obras y la destrucción de las estaciones inconclusas del fallido proyecto metrobús.

En contra partida, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente de la citada cartera de Estado desde agosto de 2013 hasta agosto de 2018.

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Esta decisión fue posteriormente ratificada por un Tribunal de Apelación en mayoría. El magistrado disidente resaltó en su voto que el juez no debió “aceptar simplemente” el requerimiento de los fiscales inferiores, sin antes derivar a la fiscalía adjunta para agotar el control de las actuaciones realizadas en el caso.