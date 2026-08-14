“Parque de la Solidaridad” seguirá abandonado, admite ministra de Obras

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, confirmó hoy a ABC TV que el Parque de la Solidaridad, espacio verde en la zona del puerto de Asunción y seguirá abandonado por su cartera.

Dicho predio fue inaugurado en 2013 a un costo G. 5.000 millones por los liberales Federico Franco y Salyn Buzarquis y el colorado Arnaldo Samaniego, entonces presidente, ministro de obras e intendente de Asunción respectivamente.

No obstante, la secretaria de Estado dijo que está en curso es un “anteproyecto conceptual” que contempla la búsqueda de fondos para su revitalización previendo la elevación del terreno a una cota no inundable.

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Centurión buscó así excusarse sobre del lamentable estado en el que se encuentra el lugar desde hace años, abandonado tanto por el MOPC como por la Comuna Capitalina.

Se enfocan en la mudanza de ministerios al Puerto

Dijo que actualmente están más enfocados, en dicha zona, en la mudanza de funcionarios de varios ministerios a las nuevas oficinas del gobierno en la zona del Puerto. Sostuvo que una vez concluida esta tarea, esta presencia servirá de “ancla” para revitalizar en forma progresiva de todo este sector.

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Además destacó que si bien abandonaron el Parque de la Solidaridad, si realizan otros trabajos trascendentes en espacios públicos en la capital, incluyendo el Parque Caballero.

“Hoy no tenemos una intervención directa en el Parque de la Solidaridad, pero sí estamos trabajando muy de cerca en la revitalización de, obviamente, los galpones del Puerto, ahí estamos trabajando con el sector privado, es una asociación público-privada. Son oficinas, galpones, donde viene el sector privado a invertir”, manifestó a ABC Color.

Falta el OK de la Municipalidad para la mudanza, dice

Insistió que las oficinas de gobierno generarán un ancla de inversiones en la zona. Sostuvo que las nuevas sedes de los ministerios ya tienen el montaje del mobiliario y que solo están estamos esperando la habilitación de la municipalidad “para hacer la mudanza completa de los edificios”.

Eso va a generar un espacio también donde el Parque de la Solidaridad pueda revitalizarse. Hay que llevarlo a una cota de no inundación, tenemos una suerte de anteproyecto de las necesidades que se tienen en esa zona y vamos a buscar el financiamiento para poder entregarle un nuevo espacio urbano a la ciudadanía", finalizó.