Nacionales
10 de agosto de 2026 a la - 19:36

Parque “apocalíptico”: por ser obra liberal, colorados lo condenan al abandono

Parque de la Solidaridad
No es un videjuego o ni una "picada" en un monte, es el interior del Parque de la Solidaridad en pleno Asunción.

El “Parque de la Solidaridad” se encuentra en total abandono y su estado actual rememora escenarios de cualquier película, serie o videojuego de temática post apocalíptica, con “zombies” incluidos por los adictos que rondan el sitio. El pecado de este necesario espacio verde en Asunción fue ser construido durante una gestión liberal, por lo que los gobiernos e intendentes colorados lo mantienen como “tierra de nadie”.

Por ABC Color

El denominado “Parque de la Solidaridad”, sobre la Avda. Stella Maris cerca del exPuerto de Asunción, fue inaugurado en enero de 2013 durante la presidencia de Federico Franco (PLRA), la gestión del entonces ministro de obras hoy senador Salyn Buzarquis (PLRA) y en la intendencia de su colega, Arnaldo Samaniego (ANR).

Parque de la Solidaridad
Parque de la Solidaridad

Para construir el lugar se invirtieron G. 7.000 millones. Sin embargo, en los últimos años, los intendentes colorados se han esmerado en mantener abandonado el sitio.

Parque de la Solidaridad
Ruinosa entrada al Parque de la Solidaridad.

La última vez que la Comuna Capitalina, a cargo del intendente interino Luis Bello (ANR, HC) realizó una minga en el sitio fue en octubre del 2025. Tras las correspondientes fotos de Bello en el lugar, el abandono total volvió.

Vea el video de junio de 2023:

Escenario de “The Walking Dead”

Actualmente cualquiera que entre a este parque lo hace bajo sus propio riesgo. El lugar se parece más al set de la famosa serie de zombies, en una región sin gobierno y con adictos rondando el lugar.

Parque de la Solidaridad
Vista satelital del Parque de la Solidaridad.

Los militares apostados en las cercanías solo mantienen en buen estado el acceso y el asfaltado de 500 metros que atraviesa el predio hasta uno de los portones traseros del Comando de Infantería de la Marina.

Lea más: “El parque de la desidia”: hermoso espacio verde está abandonado por el municipio asunceno

Por su parte, la Essap solo vigila que sus tantes que la plata de tratamiento funcionen bien.

Sin embargo, no hay seguridad ni mantenimiento alguno en este parque.

Parque de la Solidaridad
El Parque de la Solidaridad cuenta con hermosas vistas, pero lamentablemente toda la infraestructura se está descomponiendo sin que las autoridades muevan un dedo.

Se mudaron los ministerios y no hay limpieza

La gran promesa siempre fue que una vez que los edificios del gobierno se llenen de funcionarios, el espacio verde sería revalorizado.

Pero la realidad es que el sitio sigue abandonado pese a la mudanza en el puerto de los Ministerios de Educación, la Comandancia de la Policía y del Ministerio de Obras entre otros.

Parque de la Solidaridad
Parque de la Solidaridad