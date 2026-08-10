Parque “apocalíptico”: por ser obra liberal, colorados lo condenan al abandono

El denominado “Parque de la Solidaridad”, sobre la Avda. Stella Maris cerca del exPuerto de Asunción, fue inaugurado en enero de 2013 durante la presidencia de Federico Franco (PLRA), la gestión del entonces ministro de obras hoy senador Salyn Buzarquis (PLRA) y en la intendencia de su colega, Arnaldo Samaniego (ANR).

Para construir el lugar se invirtieron G. 7.000 millones. Sin embargo, en los últimos años, los intendentes colorados se han esmerado en mantener abandonado el sitio.

La última vez que la Comuna Capitalina, a cargo del intendente interino Luis Bello (ANR, HC) realizó una minga en el sitio fue en octubre del 2025. Tras las correspondientes fotos de Bello en el lugar, el abandono total volvió.

Vea el video de junio de 2023:

Escenario de “The Walking Dead”

Actualmente cualquiera que entre a este parque lo hace bajo sus propio riesgo. El lugar se parece más al set de la famosa serie de zombies, en una región sin gobierno y con adictos rondando el lugar.

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Los militares apostados en las cercanías solo mantienen en buen estado el acceso y el asfaltado de 500 metros que atraviesa el predio hasta uno de los portones traseros del Comando de Infantería de la Marina.

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Por su parte, la Essap solo vigila que sus tantes que la plata de tratamiento funcionen bien.

Sin embargo, no hay seguridad ni mantenimiento alguno en este parque.

Se mudaron los ministerios y no hay limpieza

La gran promesa siempre fue que una vez que los edificios del gobierno se llenen de funcionarios, el espacio verde sería revalorizado.

Pero la realidad es que el sitio sigue abandonado pese a la mudanza en el puerto de los Ministerios de Educación, la Comandancia de la Policía y del Ministerio de Obras entre otros.