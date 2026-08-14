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14 de agosto de 2026 a la - 10:11

Radiografía de la infancia en Paraguay: pobreza, desnutrición, deserción escolar y violencia

El Gobierno de Paraguay, por medio del Ministerio de la Niñez, estaría invirtiendo solo G. 78 por día por cada niño, niña y adolescente para acciones de prevención, protección y atención, en todo el país, afirma el artículo “Paraguay sigue teniendo grandes vacíos en la protección”.
Archivo, ABC Color

Un informe estadístico divulgado en el marco del Día Nacional de la Niña y el Niño revela profundas brechas sociales y desprotección. Casi un cuarto de los niños en Paraguay vive en la pobreza, 1 de cada 3 sufre déficit nutricional y miles abandonan la escuela o son víctimas de delitos horribles.

Por ABC Color

En en marco de la conmemoración del Día Nacional de la Niña y el Niño en Paraguay, fecha orientada a resignificar la tragedia histórica de la Batalla de Acosta Ñu, datos oficiales recopilados por el Observatorio de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) dejan al descubierto las graves condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las niñeces y adolescencias en el país.

Aunque la legislación vigente los reconoce como sujetos de derecho, los indicadores económicos, de salud, educativos y de seguridad revelan un escenario donde las políticas públicas siguen adeudando respuestas fundamentales.

La pobreza golpea con más fuerza a la infancia y al campo

La falta de recursos económicos afecta de forma desproporcionada a la niñez. Mientras que la tasa general de pobreza en el país se sitúa en un 16,0%, en la población de 0 a 17 años la cifra trepa al 24,5%. Esto significa que al menos 448.785 niños y adolescentes viven en situación de pobreza en Paraguay, de los cuales 73.659 se encuentran en la extrema pobreza.

  • Brecha territorial: la pobreza infantil en las zonas rurales alcanza al 28,59%, frente al 22,52% en zonas urbanas. Además, la probabilidad de caer en la pobreza extrema es 3 veces mayor para un niño rural.
  • Sesgo de género: en 2025 se acentuó la brecha de género: el 25,43% de las niñas y adolescentes mujeres viven en pobreza, en comparación con el 23,57% de los varones.
  • Trabajo infantil y fuerza laboral: al menos 98.932 niñas, niños y adolescentes forman parte de la fuerza laboral (activos o buscando empleo). Entre quienes efectivamente trabajan, 44.261 sufren explotación laboral/trabajo infantil por sobrepasar las cargas horarias o condiciones legales permitidas para su edad. La participación en el mercado de trabajo es dos veces mayor en varones (15,86%) que en mujeres (7,86%).
Niños niñas y adolescentes sufriendo explotación laboral.
44.261 niños, niñas y adolescentes sufren explotación laboral/trabajo infantil

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Nutrición deficiente y una preocupante crisis de salud mental

En el ámbito sanitario, si bien las tasas de mortalidad infantil a nivel nacional se alinean a las metas globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la calidad de vida diaria muestra serias deficiencias:

  • Nutrición: según datos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), 1 de cada 3 niños menores de 5 años (34,9%) presenta una nutrición inadecuada, impulsada principalmente por el déficit nutricional (26,3%). Entre los 5 y 17 años, la malnutrición se desplaza al exceso: un 34,6% sufre de sobrepeso u obesidad.
  • Salud mental: durante el último año registrado, 72 adolescentes de 5 a 19 años se quitaron la vida y otros 70 fueron atendidos en consultorios tras haber intentado suicidarse. Las estadísticas muestran que en Paraguay, cada dos días y medio un adolescente intenta terminar con su vida.

Alta matriculación, pero drástico abandono en el Chaco y zonas rurales

El sistema educativo presenta un marcado contraste entre el ingreso y la permanencia. Aunque la matriculación inicial roza el 96,5% de la población en edad escolar, el porcentaje de egreso efectivo de la Educación Media (cohorte 2014-2025) refleja que solo el 56,3% logra terminar los 12 años de escolaridad.

  • Duro panorama rural y chaqueño: en el campo, apenas el 35,6% de los jóvenes logra graduarse del colegio. La situación es dramática en departamentos como Amambay (donde en el sector rural solo 1 de cada 10 culmina) y Boquerón (2 de cada 10). En todo el Chaco y el noreste paraguayo, los egresos de la secundaria no superan el 40%.
  • Brechas de inclusión: unos 12.114 niños y adolescentes indígenas y 8.459 menores con discapacidad en edad escolar quedan totalmente excluidos del sistema educativo formal cada año.
  • Egreso según género: las mujeres registran un mayor índice de finalización de estudios (61,8%) en comparación con los varones (51,4%).
Solo el 56,3% logra terminar los 12 años de escolaridad.
Solo el 56,3% logra terminar los 12 años de escolaridad.

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Miles de víctimas de abuso, violencia y matrimonios tempranos

Los hechos punibles contra menores siguen registrando números de alarma. En un solo año, el Ministerio Público atendió 22.337 casos de delitos contra niñas, niños y adolescentes:

  • Incumplimiento del deber alimentario: 7.152 víctimas
  • Violencia familiar: 3.733 víctimas
  • Abuso sexual infantil: 3.386 víctimas (afectando 4 veces más a las niñas y adolescentes mujeres)
  • Huérfanos por feminicidio: la violencia machista impacta severamente en la infancia. Tras un récord histórico de feminicidios en años recientes, decenas de niños quedan desamparados. Además, en 2025 dos niñas de solo 11 y 12 años figuraron directamente entre las víctimas fatales de feminicidio
  • Matrimonios y uniones infantiles: se estima que al menos 6.111 adolescentes de 15 a 17 años viven en situación de matrimonio o unión temprana y forzada (MUITF). La inmensa mayoría son mujeres (5.625), exponiéndolas a la interrupción de sus proyectos de vida y a situaciones de vulnerabilidad continuadas
Según datos del MP, hay 3.386 víctimas de abuso sexual infantil (afectando 4 veces más a las niñas y adolescentes mujeres)
Según datos del MP, hay 3.386 víctimas de abuso sexual infantil (afectando 4 veces más a las niñas y adolescentes mujeres)

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Un llamado de atención a las autoridades

Desde la CDIA sostienen que estos datos cuantitativos no deben observarse como simples cifras frías, sino como la urgencia de diseñar políticas públicas eficaces y descentralizadas que pongan fin al adultocentrismo e incorporen de forma real la participación de la niñez en las decisiones que marcan su futuro.