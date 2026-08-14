Radiografía de la infancia en Paraguay: pobreza, desnutrición, deserción escolar y violencia

En en marco de la conmemoración del Día Nacional de la Niña y el Niño en Paraguay, fecha orientada a resignificar la tragedia histórica de la Batalla de Acosta Ñu, datos oficiales recopilados por el Observatorio de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) dejan al descubierto las graves condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las niñeces y adolescencias en el país.

Aunque la legislación vigente los reconoce como sujetos de derecho, los indicadores económicos, de salud, educativos y de seguridad revelan un escenario donde las políticas públicas siguen adeudando respuestas fundamentales.

La pobreza golpea con más fuerza a la infancia y al campo

La falta de recursos económicos afecta de forma desproporcionada a la niñez. Mientras que la tasa general de pobreza en el país se sitúa en un 16,0%, en la población de 0 a 17 años la cifra trepa al 24,5%. Esto significa que al menos 448.785 niños y adolescentes viven en situación de pobreza en Paraguay, de los cuales 73.659 se encuentran en la extrema pobreza.

Brecha territorial : la pobreza infantil en las zonas rurales alcanza al 28,59% , frente al 22,52% en zonas urbanas. Además, la probabilidad de caer en la pobreza extrema es 3 veces mayor para un niño rural.

Sesgo de género : en 2025 se acentuó la brecha de género: el 25,43% de las niñas y adolescentes mujeres viven en pobreza , en comparación con el 23,57% de los varones.

Trabajo infantil y fuerza laboral: al menos 98.932 niñas, niños y adolescentes forman parte de la fuerza laboral (activos o buscando empleo). Entre quienes efectivamente trabajan, 44.261 sufren explotación laboral/trabajo infantil por sobrepasar las cargas horarias o condiciones legales permitidas para su edad. La participación en el mercado de trabajo es dos veces mayor en varones (15,86%) que en mujeres (7,86%).

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Nutrición deficiente y una preocupante crisis de salud mental

En el ámbito sanitario, si bien las tasas de mortalidad infantil a nivel nacional se alinean a las metas globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la calidad de vida diaria muestra serias deficiencias:

Nutrición : según datos del 1 de cada 3 niños menores de 5 años (34,9%) presenta una nutrición inadecuada , impulsada principalmente por el déficit nutricional (26,3%). Entre los 5 y 17 años, la malnutrición se desplaza al exceso: un 34,6% sufre de sobrepeso u obesidad. : según datos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) , impulsada principalmente por el déficit nutricional (26,3%). Entre los 5 y 17 años, la malnutrición se desplaza al exceso: un 34,6% sufre de sobrepeso u obesidad.

Salud mental: durante el último año registrado, 72 adolescentes de 5 a 19 años se quitaron la vida y otros 70 fueron atendidos en consultorios tras haber intentado suicidarse. Las estadísticas muestran que en Paraguay, cada dos días y medio un adolescente intenta terminar con su vida.

Alta matriculación, pero drástico abandono en el Chaco y zonas rurales

El sistema educativo presenta un marcado contraste entre el ingreso y la permanencia. Aunque la matriculación inicial roza el 96,5% de la población en edad escolar, el porcentaje de egreso efectivo de la Educación Media (cohorte 2014-2025) refleja que solo el 56,3% logra terminar los 12 años de escolaridad.

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Duro panorama rural y chaqueño : en el campo, apenas el 35,6% de los jóvenes logra graduarse del colegio . La situación es dramática en departamentos como Amambay (donde en el sector rural solo 1 de cada 10 culmina) y Boquerón (2 de cada 10). En todo el Chaco y el noreste paraguayo, los egresos de la secundaria no superan el 40%.

Brechas de inclusión : unos 12.114 niños y adolescentes indígenas y 8.459 menores con discapacidad en edad escolar quedan totalmente excluidos del sistema educativo formal cada año.

Egreso según género: las mujeres registran un mayor índice de finalización de estudios (61,8%) en comparación con los varones (51,4%).

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Miles de víctimas de abuso, violencia y matrimonios tempranos

Los hechos punibles contra menores siguen registrando números de alarma. En un solo año, el Ministerio Público atendió 22.337 casos de delitos contra niñas, niños y adolescentes:

Incumplimiento del deber alimentario : 7.152 víctimas

Violencia familiar : 3.733 víctimas

Abuso sexual infantil : 3.386 víctimas (afectando 4 veces más a las niñas y adolescentes mujeres)

Huérfanos por feminicidio : la violencia machista impacta severamente en la infancia. Tras un récord histórico de feminicidios en años recientes, decenas de niños quedan desamparados . Además, en 2025 dos niñas de solo 11 y 12 años figuraron directamente entre las víctimas fatales de feminicidio

Matrimonios y uniones infantiles: se estima que al menos 6.111 adolescentes de 15 a 17 años viven en situación de matrimonio o unión temprana y forzada (MUITF). La inmensa mayoría son mujeres (5.625), exponiéndolas a la interrupción de sus proyectos de vida y a situaciones de vulnerabilidad continuadas

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Un llamado de atención a las autoridades

Desde la CDIA sostienen que estos datos cuantitativos no deben observarse como simples cifras frías, sino como la urgencia de diseñar políticas públicas eficaces y descentralizadas que pongan fin al adultocentrismo e incorporen de forma real la participación de la niñez en las decisiones que marcan su futuro.