Pobreza multidimensional en Paraguay bajó en el 2025: ¿Qué implica y a cuántas personas afecta?

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que abarca otros aspectos de carencia cualitativa de la ciudadanía, además de los ingresos, reportó mejoras en el último año, según se desprende del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC).

Este informe reveló que el 13,5% de la población se encuentra dentro del rango de pobreza multidimensional, que equivale a unas 830.628 personas y está un poco por debajo la de la pobreza monetaria, que en el mismo año -2025- llegó al 16% de la población (985.126 personas), según los datos del INE.

El IPM en el año 2025 se redujo en 2,17puntos porcentuales en comparación al 2024, lo que significa que alrededor de 96.703personas salieron de esta situación en el último año.

Lea más: Según INE, la pobreza multidimensional bajó y afectó a 927.628 ciudadanos en 2024

¿Cuántos son pobres monetarios y multidimensional?

Los registros oficiales del INE detallan que para el año 2025 se registró un total de 830.325 personas como pobres multidimensionales, de las cuales el 45,8% (380.194 personas) también son pobres monetarios. Es decir estos ciudadanos además de los bajos ingresos también sufren la carencia de servicios básicos esenciales.

Por otra parte, el 54,2% (unas 450.131 personas) de los pobres multidimensionales no son pobres monetarios. Es decir, esta población no presenta carencia de ingresos, pero enfrenta otras privaciones al ser pobres multidimensionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué mide la pobreza multidimensional?

La pobreza monetaria se mide en Paraguay considerando los ingresos totales de cada persona que pueda cubrir una canasta de bienes según el área de residencia, que son alrededor de G. 31.000 por día.

En cambio, la pobreza multidimensional es una medida oficial que analiza las carencias de la población desde cuatro dimensiones: El acceso a trabajo y seguridad social; vivienda y servicios; salud y ambiente; y educación, de acuerdo con lo explicado.

Cada una de las cuatro dimensiones citadas tiene una valoración de 25 puntos (son 100 puntos en total) y cada dimensión igualmente mide distintas variables.

Por ejemplo, dentro de la dimensión de “trabajo” se analiza el desempleo, subocupación, falta de aporte a una caja jubilatoria, entre otros aspectos. Por otra parte, en la dimensión de “vivienda” se analizan aspectos como materiales adecuados de la vivienda, hacinamiento, falta de servicio de eliminación de basuras.

En lo que respecta a la dimensión de “salud” se analiza si en la vivienda hay personas enfermas o accidentadas, con acceso de agua y en aspecto de “educación” se analiza la asistencia escolar.

Entre ellas, las tres principales carencias que aquejaron a esta población en el año 2024 fueron: Falta de aporte a una caja jubilatoria con 92,47%, falta de servicios para eliminación de basura con 92,33% y el uso de carbón o leña para cocinar con el 58,39% de la población mencionada.

Lea más: ¿Bajó la pobreza en Paraguay?: Esto revela informe del INE correspondiente al 2025

Las zonas de Paraguay con más carencias

De acuerdo con los datos oficiales del INE, la pobreza multidimensional está más acentuada en zona rural, donde es más evidente la carencia de ciertos servicios básicos. En el año 2025 el IPM fue de 30,3 % en zona rural, frente a 6,8% en zona urbana.

En cuanto a la incidencia de la pobreza multidimensional por departamento, y en orden descendente, se mencionan:

San Pedro con 28,1%

Caazapá con 27,1%

Concepción con 23,9%

Canindeyú con 23,6%

Paraguarí con 22,4%

Caaguazú con 22,1%

Guairá con 19,0%

Presidente Hayes con 18,5%

Itapúa con 16,3%

Cordillera con 15,3%

Amambay con 13,5%

Alto Paraná con 12,9%

Misiones con 12,7%

Ñeembucú con 9,4%

Central con 6,3%

Asunción con 1,8%

Según detalló el INE, la metodología del IPM está basada en estudios desarrollados desde la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), que a su vez se basó en la Teoría de Capacidades del Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen.