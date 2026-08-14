Tres años de Peña: trabajadores se manifiestan frente a Mburuvicha Róga

Mientras el discurso oficial del Gobierno resalta índices macroeconómicos favorables, una baja en la inflación estadística y tímidos retrocesos en la pobreza, en las inmediaciones de Mburuvicha Róga se vive una realidad drásticamente distinta.

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Al ritmo de cacerolas, pancartas y consignas de protesta, diversos sectores de la sociedad civil se concentraron en el cruce de las avenidas Mariscal López y América para manifestar su descontento en coincidencia con el tercer aniversario de la gestión de Santiago Peña.

La movilización, que interrumpió parcialmente el tránsito capitalino, puso sobre la mesa un reclamo colectivo: el contraste insostenible entre la “burbuja” de prosperidad gubernamental y las carencias cotidianas del trabajador promedio.

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Salud pública en jaque: renuncias masivas y desabastecimiento

Uno de los testimonios más contundentes de la jornada provino del sector sanitario. Los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS) alzaron la voz para denunciar el estado de abandono crítico que atraviesa la entidad, donde la escasez de insumos básicos y medicamentos obliga al personal a presenciar desenlaces fatales sin contar con los recursos para evitarlos.

“A tres años del gobierno de Santiago Peña seguimos en la miseria y en el abandono. Más de 1.000 enfermeras han renunciado en el IPS debido a la sobrecarga y el colapso laboral. Miles no perciben ni el salario mínimo, y mientras los asegurados aportan diariamente, se les niega una atención digna”, denunció la licenciada Marina Ayala, representante de trabajadores del IPS.

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Aumento del costo de vida, precarización y presión laboral

El descontento también caló hondo entre los gremios docentes y de trabajadores estatales. Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Sindicato Nacional (OTEP-SN) criticaron duramente las reformas legislativas impulsadas por la administración central.

En ese sentido, apuntaron contra como la ley de Superintendencia de Jubilaciones, los ajustes al Código Laboral y la reciente reforma de la Caja Fiscal por considerarlas medidas que recortan derechos conquistados.

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Algunos reclamos fueron:

Costo de vida e inflación real : Aumentos reiterados en el precio del combustible y la canasta básica familiar, frente a un ajuste salarial del 5% que resulta insuficiente frente a la pérdida real del poder adquisitivo.

Éxodo de mano de obra : Falta de oportunidades de empleo digno que obliga a miles de paraguayos a emigrar al extranjero (como España) en busca de sustento.

Educación y seguridad en crisis: Deterioro de la infraestructura escolar, sobrecarga laboral a los educadores y un aumento sostenido de la inseguridad ciudadana.

“Ellos viven en una burbuja, mientras casi el 90% del pueblo paraguayo enfrenta serios problemas para mantener a su familia. La única vía es seguir luchando en las calles y crear conciencia en la ciudadanía sobre el verdadero valor de su voto”, lanzó la docente Blanca Ávalos, dirigente de la OTEP-SN.

Con la consigna de que la mentada mejoría económica no permea a los sectores populares, los manifestantes advirtieron que mantendrán e intensificarán sus medidas de fuerza hasta que el Ejecutivo impulse políticas públicas que prioricen las necesidades urgentes del pueblo paraguayo.