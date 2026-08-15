Festejos por Asunción y Día del Niño colman de gente el Centro Histórico

Como es costumbre, cada 15 de agosto se celebra el día de la Fundación de Asunción, capital de Paraguay y que fue desde donde partieron varias de las misiones que fundaron varias ciudades de la cuenca del Río de la Plata. Hoy se celebran 489 años de su fundación.

Con esto se realizó el tradicional desfile militar, en el que estuvieron presentes varias autoridades del gobierno nacional, como también forma parte de un atractivo para la ciudadanía que acude desde varios puntos del país para presenciarlo.

También tras el desfile, se realizó la ya tradicional Feria Pamearte, que convierte la íconica calle Palma del Centro Histórico de Asunción en una peatonal para que feriantes coloquen sus puestos y oferten sus productos.

Estos van desde una variada y diversa oferta gastronómica, plantas, artesanías, fotos, esculturas, cuadros, adornos, entre otros que decoran con sus colores y formas la avenida por donde pasean miles de familias, algunos incluso con sus mascotas.

Lea más: Aniversario de Asunción: festejos, cierres de calles y un megaoperativo de seguridad

Víspera del Día del Niño

Además, la organización de la Feria Palmearte realiza diversos actos culturales que van desde bailes con elencos, conciertos de música, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También hoy se celebra la víspera del Día del Niño, que si bien la fecha se recuerda por uno de los episodios más tristes de la historia paraguaya, conmemorando la batalla de Acosta Ñu, donde miles de niños de Paraguay combatieron contra las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay, siendo en su mayoría abatidos en batalla, la celebración se realizó con juegos y hasta actores disfrazados de personajes de superhéroes.

Batman, Spiderman y Dead Pool fueron algunos de los personajes caracterizados por actores que posan junto a los niños que se pasean por las inmediaciones del Panteón de los Héroes.

También la organización brinda diversos servicios de juegos para los pequeños, para que se entretengan y celebren su día.

Los cierres de la calle Palma y de la avenida Costanera de Asunción continuarán cerrados hasta mañana, domingo, según dieron a conocer las autoridades.