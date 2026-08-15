Aniversario de Asunción: festejos, cierres de calles y un megaoperativo de seguridad

El microcentro de Asunción amaneció este sábado sumergido en un intenso movimiento de preparativos y despliegue logístico para albergar las festividades por el aniversario de la ciudad y la festividad de la Virgen de la Asunción. Tras los primeros festejos nocturnos, la zona céntrica arrancó la jornada despejada y limpia, lista para recibir a miles de ciudadanos.

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Para garantizar la tranquilidad durante el desarrollo de los actos, la Policía Nacional puso en marcha un plan integral de protección urbana. Según explicó el comisario general inspector Francisco Ávalos, director de la Policía de Asunción, un total de 400 efectivos estarán destinados exclusivamente a cubrir los cuadrantes del casco histórico.

“La tarea principal que tenemos es garantizar el normal desarrollo de todas las actividades varias que están previstas, desde el inicio del desfile hasta las actividades culturales que se van a desarrollar en distintos puntos del microcentro”, destacó el jefe policial, haciendo hincapié en la prevención de hechos punibles menores, como el robo de celulares, habituales en eventos de gran concurrencia.

Esquema de desvíos y cierres de tránsito

El operativo de seguridad e infraestructura vial contempla importantes restricciones vehiculares en los accesos clave al centro capitalino:

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• Avenida Costanera (José Asunción Flores)

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Bloqueo desde General Santos hasta Colón y calles transversales para dar lugar a la formación militar y al desfile oficial. El tramo se mantendrá inhabilitado hasta Río Ypané (continuación de 15 de Agosto) en diferentes franjas horarias durante el fin de semana.

• Calle Palma y microcentro

Cierres programados desde la calle Caballero hasta Colón. En el tramo de Palma (entre 14 de Mayo y México) y calles adyacentes como Estrella y Paraguarí, se habilitó el espacio peatonal para la instalación de ferias de artesanos y corredores gastronómicos, destacando la edición especial de la feria Palmear.

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• Actividades del domingo

Para mañana, los controles y cierres continuarán desde tempranas horas en la Costanera debido a la realización de una maratón en el sitio.

El paisaje urbano

A pesar del despliegue organizativo y la presencia policial en cada esquina de los puntos festivos, los festejos no quedaron exentos de contrastes.

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En las inmediaciones de la Plaza de Armas y frente a la Parlamento Nacional, se encontraron cúmulos de escombros y restos de obras sin retirar, un detalle que generó críticas en medio del paso de transeúntes y delegaciones preparadas para la jornada conmemorativa.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a acudir en familia y disfrutar de las propuestas culturales y gastronómicas preparadas a lo largo de todo el fin de semana.