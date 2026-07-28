Bancada “provida y profamilia” de HC dilata un mes mayores castigos a padres irresponsables

El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, fue el encargado de solicitar la postergación por 30 días del proyecto conocido como “Ley Memby”, que buscaba establecer más formas de descuentos obligatorios para el pago de pensiones alimentarias de los hijos, así como otro que plantea ampliar la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), a fin de aumentar los castigos para los padres irresponsables que incumplen con su obligación.

Sobre todo, llama la atención que la bancada cartista es la que más embandera el discurso “provida y profamilia”, pero, al momento de pasar del discurso a los hechos, se muestra reticente.

El primero de los proyectos de ley postergados es el “que modifica y amplía el artículo 189 de la Ley N° 1680/01, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’“, llamado por su proyectista ”Ley Memby“, ya que plantea aumentar las vías de cobro a los padres por vía judicial.

Actualmente, la ley solo señala que en caso de adeudar la pensión alimentaria del hijo, por vía judicial se “podrá retenerse por asistencia alimentaria hasta el cincuenta por ciento de los ingresos del alimentante para cubrir cuotas atrasadas”.

El proyecto de ley plantea aumentar las formas de dichas retenciones y sin la necesidad de que el juzgado inicie un nuevo proceso de ejecución de sentencia del Código Procesal Civil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro proyecto postergado es el que pretende ampliar las prohibiciones y restricciones de trámites para los padres morosos registrados en el Redam.

Actualmente, la ley solo impide gestionar por primera vez (no la renovación) el registro de conducir, la prohibición de realizar trámites notariales de inmuebles y un escrache moral, mencionando su condición de deudor alimentario al momento de contraer matrimonio civil.

Ante estas mínimas sanciones, ahora se plantea aumentar, incluyendo las siguientes prohibiciones:

La obtención y renovación de licencias y permisos de conducir. Salida del país mientras subsista la deuda alimentaria, salvo autorización judicial fundada. Expedición o renovación del pasaporte. Acceso a eventos deportivos, recreativos y culturales de carácter masivo organizados con fines comerciales. Acceso a cargos públicos, nombramientos, contrataciones, concursos o designaciones dentro de la administración pública mientras permanezca vigente la inscripción. Asunción a funciones públicas, candidaturas electivas y contrataciones estatales. Posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación alimentaria, cuando así lo determine la autoridad judicial competente.

También estaba previsto tratar hoy dos proyectos para aumentar los periodos de licencia laboral por “permiso de paternidad”, pero no pudieron tratarse por falta de quorum.