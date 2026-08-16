Caso Melania: trámite procesal vuelve a aplazar el juicio y causa queda en manos de Apelaciones

El juicio oral contra el adolescente acusado por el presunto abuso sexual y feminicidio de Melania Monserrath Riveros volvió a ser aplazado. Esta vez, un recurso planteado por la querella contra una decisión del Tribunal de Sentencia impide que el debate comience este lunes y deja nuevamente el expediente en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Caazapá.

La audiencia estaba fijada para las 08:00 de este lunes 17 de agosto, luego de que el juicio ya sufriera varias postergaciones durante el proceso. Sin embargo, el nuevo recurso presentado por la querella obligó a suspender el inicio hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión planteada.

La fiscal Laury Vázquez explicó que el inconveniente se originó en una situación registrada durante la audiencia anterior, cuando los representantes de la querella no comparecieron al juicio. Según la agente fiscal, ante la ausencia de los representantes de la querella, el Tribunal Penal de Sentencia declaró el abandono de dicha acusación particular.

Posteriormente, la querella presentó una justificación por su incomparecencia. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia consideró que los argumentos expuestos no eran suficientes y mantuvo la decisión de declarar abandonada la querella.

Ante esta determinación, los representantes de la querella presentaron un recurso de apelación, que ahora deberá ser estudiado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Caazapá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta manera, el debate oral vuelve a quedar pendiente de una decisión de un órgano superior, sin que hasta el momento se pueda establecer una nueva fecha para el inicio del juicio.

Lea más: Caso Melania: nuevo aplazamiento del inicio del juicio oral

Un proceso lleno de incidentes

La nueva postergación se suma a una extensa serie de incidencias procesales que han impedido que el caso llegue finalmente a la etapa de producción de pruebas y alegatos. En la última oportunidad, el propio Ministerio Público había solicitado el aplazamiento del juicio con el objetivo de evitar futuras dilaciones.

Los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez habían advertido que los padres del adolescente acusado no habían sido debidamente notificados sobre el inicio del debate.

El Tribunal de Sentencia hizo lugar a ese pedido y fijó el juicio para este 17 de agosto, disponiendo que los representantes legales del adolescente fueran notificados formalmente y advirtiendo que el juicio comenzaría con o sin su presencia.

La Fiscalía sostiene que el adolescente enfrenta cargos por los presuntos hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio. Además, continúa sometido a una medida cautelar de internación mientras avanza el proceso.

Lea más: Caso Melania: juicio contra adolescente se iniciará este jueves

El Ministerio Público tiene previsto presentar durante el juicio a 52 testigos, además de numerosas pruebas documentales y periciales que fueron incorporadas durante la investigación.

Antecedentes

El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Melania Monserrath Riveros, de 11 años, fue hallada sin vida en una zona de cultivos cercana a su vivienda en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La investigación fiscal determinó preliminarmente que la niña habría sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada. En el marco de las pesquisas fue detenido un adolescente, quien tenía 16 años al momento de los hechos y habría sido una de las últimas personas en verla con vida.

Tras la recolección de elementos testimoniales, documentales y periciales, la Fiscalía presentó acusación contra el adolescente por los presuntos hechos de feminicidio y abuso sexual en niños y solicitó la apertura de un juicio oral.

Desde entonces, el proceso ha atravesado numerosas incidencias y recursos que fueron retrasando el inicio del debate.

Lea más: Caso Melania: aplazan juicio contra adolescente y surgen posibles riesgos procesales