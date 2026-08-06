Caso Melania: nuevo aplazamiento del inicio del juicio oral

El juicio oral oral por el feminicidio de Melania Monserrath Riveros debía comenzar en la mañana de este jueves, a puertas cerradas, en el Palacio de Justicia de Caazapá. Sin embargo, los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez solicitaron el aplazamiento al advertir que los padres del adolescente procesado no habían sido debidamente notificados sobre el inicio del juicio.

Según explicaron los agentes del Ministerio Público, la medida busca impedir que la defensa vuelva a promover incidentes procesales alegando la falta de participación de los representantes legales del adolescente, situación que ya había generado dilaciones durante etapas anteriores del proceso.

En consecuencia, el Tribunal Penal de Sentencia hizo lugar al planteamiento fiscal y fijó una nueva fecha para el inicio del juicio: el próximo 17 de agosto, a las 08:00, oportunidad en la que el debate comenzará independientemente de que los padres comparezcan o no.

Los fiscales explicaron que el artículo 427 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los representantes legales del adolescente podrán participar del juicio oral, lo que convierte su presencia en una facultad y no en una obligación.

“El Código habla del término ‘podrán’. Independientemente de ello, ellos asumirán la decisión de participar o no del juicio oral”, según dijeron los fiscales, al explicar que la presencia de los padres no constituye un requisito indispensable para la validez del proceso cuando el acusado cuenta con defensa técnica.

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El Tribunal dispuso la notificación personal de los padres mediante cédula, incorporando una advertencia expresa de que, si, pese a estar debidamente notificados, no comparecen en la fecha fijada, el juicio se iniciará igualmente, de acuerdo con lo que mencionaron los representantes del Ministerio Público en el caso Melania Monserrath.

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Los representantes del Ministerio Público señalaron que esta decisión apunta a fortalecer las garantías del debido proceso y, al mismo tiempo, cerrar la posibilidad de que posteriormente se cuestionen aspectos formales relacionados con el derecho de defensa del adolescente. También recordaron que fue la propia defensa la que había solicitado la notificación de los representantes legales, motivo por el cual el Tribunal resolvió acceder a ese pedido antes de dar apertura definitiva al debate oral.

Respecto al desarrollo del juicio, explicaron que la primera jornada comenzará con la resolución de eventuales incidentes procesales, en caso de que sean promovidos, seguida de los alegatos iniciales de las partes. Posteriormente, se iniciará la producción de las pruebas testificales, documentales y periciales.

La Fiscalía adelantó que no tiene previsto plantear incidentes durante el juicio, aunque admitió que desconoce cuál será la estrategia procesal que adoptará la defensa una vez iniciado el debate oral.

En cuanto a la acusación, el Ministerio Público recordó que el adolescente enfrenta cargos por los presuntos hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio, y que continúa sometido a una medida cautelar de internación mientras se sustancia el proceso. La Fiscalía prevé la comparecencia de 52 testigos, además de la incorporación de numerosas pruebas documentales, informes periciales y otros elementos de convicción reunidos durante la investigación.

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El crimen que conmocionó al país

El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Melania Monserrath Riveros, de 12 años, fue hallada sin vida en el distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida. Las pericias del Ministerio Público concluyeron que la niña fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

El crimen conmocionó al país por sus características y por los antecedentes judiciales que vinculan a las familias afectadas por el hecho.

La investigación condujo a la detención de un adolescente de 16 años, quien, según la Fiscalía, fue una de las últimas personas en verla con vida. Tras la recolección de evidencias científicas, testimoniales y documentales, el Ministerio Público presentó acusación por feminicidio y abuso sexual en niños.

El proceso estuvo marcado por reiteradas postergaciones originadas por diversos incidentes procesales promovidos por la defensa. Incluso, el Tribunal de Sentencia había adelantado el inicio del juicio para evitar el vencimiento de la medida cautelar del acusado, decisión que también fue objeto de apelación.