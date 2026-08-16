Vecinos de Luque protestan por mal estado de avenida clave

Este domingo, vecinos del barrio Itapuamí de la ciudad de Luque se movilizaron en protesta por el mal estado de la avenida Tsunesaburo Makiguchi, una vía clave de entrada y salida que conecta a los vecinos de esa zona con el resto de la ciudad y otras localidades cercanas.

La avenida Tsunesaburo Makiguchi atraviesa todo Itapuamí desde la avenida San José de la ciudad de Limpio y conecta con la ruta que une a las ciudades de Luque y San Bernardino.

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Pero el mal estado de la vía dificulta el tránsito de los vecinos y de los conductores que utilizan la avenida para transitar entre Limpio y Luque, o viceversa.

Exigen respuestas al MOPC

Durante su movilización de hoy, los vecinos de Itapuamí denunciaron que el mal estado de la capa asfáltica es un problema que data de hace al menos cinco años.

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“La economía de Itapuamí está bajando, negocios están cerrando”, manifestaron.

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Exigieron que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de la ministra Claudia Centurión, ponga a disposición la maquinaria necesaria para resolver el problema y advirtireron que marcharán hasta el Congreso Nacional si no obtienen una respuesta favorable del Gobierno.