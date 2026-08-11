MOPC: A cinco meses de terminar el año, esta es la ejecución de presupuesto para obras

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llegó al cierre de julio con una ejecución presupuestaria del 55% en el Nivel 500, correspondiente a principalmente a inversiones en obras, de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Planificación Económica (DPE), elaborado con datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) al 31 de julio de 2026.

El Plan Financiero vigente para este nivel asciende a G. 4,85 billones (aproximadamente US$ 700 millones al cambio actual). De este monto, la cartera estatal ejecutó G. 2,64 billones (US$ 452,7 millones) hasta julio, mientras que todavía tiene un saldo de aproximadamente G. 2,20 billones (US$ 337 millones) para los últimos cinco meses del ejercicio fiscal.

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Ejecución presupuestaria del MOPC: La ejecución “operativa” llega al 56%

El reporte del MOPC también presenta un segundo indicador denominado ejecución operativa, que incorpora la imputación de certificados de obras y otros compromisos que no pudieron ser obligados de acuerdo con el Plan de Caja asignado.

Al considerar este concepto, la ejecución de inversiones asciende a G. 2,70 billones y alcanza el 56% del Plan Financiero. Es decir, existe una diferencia cercana a G. 55.000 millones entre lo ejecutado presupuestariamente y el monto que figura como ejecución operativa.

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Julio marca un fuerte salto en la ejecución de obras

El comportamiento mensual muestra que julio fue, hasta ahora, el mes de mayor ejecución de inversiones del MOPC durante 2026. En el Nivel 500 se ejecutaron G. 606.740 millones, muy por encima de los G. 243.487 millones registrados en julio de 2025.

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La diferencia equivale a un incremento de aproximadamente 149% interanual, es decir, en julio de este año se ejecutó más del doble que el monto registrado en el mismo mes del año pasado.

El salto también se observa al comparar julio con los meses anteriores de este año. En enero, la ejecución de inversiones fue de G. 254.682 millones; en febrero, G. 275.514 millones; en marzo, G. 262.837 millones; en abril, G. 548.792 millones; en mayo, G. 400.000 millones; y en junio, G. 300.220 millones.

De esta manera, el monto ejecutado en julio superó en más de G. 57.000 millones al registrado en abril, que hasta entonces era el segundo mayor desembolso mensual de inversiones del año.

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También aumenta la ejecución general

La aceleración de julio se refleja igualmente en la ejecución general. Este indicador llegó a G. 724.508 millones durante el séptimo mes del año, frente a G. 317.942 millones en julio de 2025.

En el acumulado de los primeros siete meses, la ejecución presupuestaria general de la institución alcanzó G. 3,69 billones, frente a un Plan Financiero vigente de G. 7,08 billones (US$ 1.211 millones). Esto representa un nivel de ejecución del 52%.

El informe señala que la ejecución operativa contempla compromisos vinculados a certificados de obras y otros conceptos que no pudieron ser obligados debido al Plan de Caja asignado. Por ello, este indicador permite observar compromisos que ya fueron imputados operativamente, aunque todavía no se hayan convertido en obligaciones presupuestarias.

Aún debe ejecutar el 45% de su presupuesto de inversiones

Con cinco meses por delante para el cierre del ejercicio fiscal, el MOPC todavía tiene pendiente de ejecución presupuestaria aproximadamente G. 2,20 billones del Plan Financiero destinado a inversiones.

El monto representa cerca del 45% del presupuesto de inversiones previsto para todo 2026. Para alcanzar el 100% de ejecución del Plan Financiero, la cartera deberá mantener durante los próximos meses un ritmo de ejecución significativamente importante.

El desafío se vuelve más evidente al considerar que, pese al fuerte salto registrado en julio, continúa las millonarias deudas con las contratistas, principalmente de los intereses.

El comportamiento de los próximos cinco meses permitirá determinar si este mayor ritmo de ejecución se sostiene.