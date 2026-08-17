¡Alerta de estafa!: utilizan logos de ABC Color para publicidad falsa

Una nueva modalidad de estafa en redes sociales y a través de páginas web se hizo viral en las últimas horas, que trata de una supuesta forma de ganar dinero sin salir de casa auspiciada supuestamente por Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio del Gobierno.

La misma se trata de una evidente información falsa que, además, a fin de cautivar a los desprevenidos, utiliza logos de nuestro medio para confundir a las víctimas.

“¿G. 15.000.000 por semana sin salir de casa? Cómo el nuevo proyecto de Marco Riquelme ya impactó a más de 10.000 paraguayos, y por qué los grandes bancos están en alerta", indica la publicación que se trata de una información falsa, ya que ni el ministro dio ese tipo de declaraciones a nuestro medio, ni tampoco nos hacemos eco de este tipo de anuncios de fuentes no confiables.

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Reiterada modalidad utiliza logos de ABC Color

No es la primera vez que personas inescrupulosas utilizan el logo y colores de la marca de nuestro medio de comunicación a fin de hacer caer a las víctimas.

Solo este año nos hicimos eco de al menos tres de este tipo de publicaciones en las que advertimos a los lectores de no caer en las estafas.

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El 27 de marzo, además de utilizar el diseño de ABC Color o al menos uno similar, también utilizaron la imagen del ingeniero Raúl Constantino en la que prometía supuestamente generar ingresos de hasta G. 12.000.000 por semana con una inversión mínima.

El 10 de junio de este año utilizaron la misma metodología con el diseño y logos de ABC Color y la imagen del exministro de Economía y actual consejero de Itaipú Binacional, Carlos Fernández Valdovinos, promocionando un sistema de inversión con inteligencia artificial que le habría generado más de G. 2.000.000 en seis meses.

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El 24 de julio una publicación circuló en redes sociales suplantando la identidad de ABC mediante un sitio web que imita el diseño del diario para difundir una noticia falsa sobre el banco Itaú y cuyo contenido utilizó una imagen generada con inteligencia artificial de la periodista Mabel Rehnfeldt.

Instamos a los lectores a tener cuidado con este tipo de publicaciones maliciosas, no ingresar a los enlaces y denunciarlos tanto en redes sociales como en instancias correspondientes.

Insistimos que desde el diario ABC Color no instamos a realizar inversiones en ningún tipo de emprendimiento de dudosa procedencia.