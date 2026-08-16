Precio de combustibles: ¿Hasta cuándo Petropar podrá mantener sus precios?

A dos semanas de que los emblemas privados concretaran la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va de 2026, impulsada por el encarecimiento internacional de los carburantes en medio de las crecientes tensiones por la guerra en Medio Oriente, Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene sin cambios sus cotizaciones y asegura que seguirá estirando los valores vigentes mientras evalúa sus costos de reposición.

El presidente de la estatal, William Wilka, señaló que actualmente la estatal mantiene una ventaja de unos G. 700 por litro en el diésel y de alrededor de G. 500 en las naftas frente a los precios del mercado local “gracias a las buenas compras e inventario”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo reajuste, Wilka indicó que el escenario internacional continúa ejerciendo presión sobre los costos. “El mercado internacional no baja de US$ 1.000 m³ y US$ 830 m³ en naftas. Seguimos estirando y evaluando de acuerdo a la reposición, efecto inventario y ventas”, explicó.

El titular de Petropar agregó que, además de los precios de reposición y el arribo de los volúmenes adquiridos, la dinámica de las ventas es otro de los factores que la estatal monitorea para definir sus próximos pasos. “Las ventas están por encima del 25%, por lo que semanalmente vemos las alternativas”, señaló.

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Combustible subió 39% en el país desde febrero

Las nuevas subas aplicadas recientemente por los emblemas privados consolidaron una presión alcista que se mantiene desde febrero. Un análisis de ABC sobre la evolución de los precios entre febrero y agosto muestra que las estaciones privadas acumularon incrementos de entre 31,2% y 39%, mientras que en Petropar los ajustes oscilaron entre 21,3% y 28,9%.

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El diésel común (tipo III), uno de los principales combustibles utilizados por el sector logístico, de cargas y el transporte público, encabeza la tabla de incrementos. En febrero costaba G. 6.250 por litro tanto en Petropar como en las estaciones privadas.

Actualmente, el precio promedio predominante del gasoil en los servicentros privados llega a G. 8.690 por litro, un aumento de G. 2.440 (39%). Petropar, en tanto, comercializa el producto a G. 7.990, con un incremento acumulado de G. 1.740 (27,8%).

La diferencia entre ambos sectores es actualmente de G. 700 por litro, equivalente al 8,8% respecto al precio promedio de los privados.

En el caso del diésel premium (tipo I), el precio en los emblemas privados pasó de G. 8.050 a G. 10.600 por litro, una suba de G. 2.550 (31,7%). Petropar comercializa el producto a G. 10.000, luego de un aumento acumulado de G. 1.950 (24,2%), por lo que mantiene una brecha de G. 600 por litro frente al sector privado.

En las gasolinas, la nafta común (85-88 octanos) registró en el sector privado un aumento de G. 2.000 por litro (38,5%), al pasar de G. 5.190 a G. 7.190. Petropar, por su parte, la comercializa actualmente a G. 6.690, tras una suba de G. 1.500 (28,9%).

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La nafta intermedia (90-93 octanos) pasó de G. 5.690 a G. 7.690 por litro en el sector privado, un incremento de G. 2.000 (35,1%). En Petropar, el precio actual es de G. 7.190, con una diferencia de G. 500 por litro.

La nafta súper (95-97 octanos) pasó de G. 7.040 a G. 9.240 por litro en las estaciones privadas, una suba de G. 2.200 (31,3%). En Petropar, el precio vigente es de G. 8.540, con una brecha de G. 700 por litro.

¿Hasta cuándo podrá Petropar mantener los precios?

Aunque Petropar mantiene por ahora sus valores, la presión sobre los costos de reposición persiste. Wilka evitó establecer un plazo sobre cuánto tiempo podrán sostenerse los precios actuales y remarcó que la decisión se analiza prácticamente de manera semanal.

La estatal debe considerar no solo el precio internacional vigente, sino también el costo de reposición, el volumen disponible en inventario y el ritmo de ventas. Esto permite que los aumentos internacionales no se trasladen inmediatamente al consumidor, aunque eventualmente el costo de reposición termina condicionando los precios locales.

En paralelo al escenario de precios, en medio de sospechas de pérdidas de la estatal, Wilka destacó la situación financiera de la petrolera estatal. Señaló que Petropar registró una ganancia neta de US$ 26 millones al cierre de mayo de 2026.

El presidente de Petropar también sostuvo que la estatal mantiene el primer lugar en participación de mercado pese a contar con aproximadamente el 10% de las estaciones de servicio del país.

Además, mencionó el desarrollo de nuevas líneas de negocios que, según adelantó, serán lanzadas próximamente.

Wilka también destacó el “desempeño” de la planta alcoholera de Mauricio José Troche, donde señaló que la molienda ya alcanza las 200.000 toneladas y que el rendimiento supera los 60 litros por tonelada. Esta planta registra pérdidas de unos US$ 5 millones al año.

Mientras tanto, Petropar seguirá monitoreando la evolución de los precios internacionales y sus costos de reposición antes de definir si mantiene o modifica los valores actuales de sus combustibles.

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Los precios internacionales vuelven a presionar

La cotización internacional del gasoil, principal combustible utilizado por el transporte y la producción en Paraguay, se ubicaba a comienzos del año en torno a US$ 2,50 por galón. Con el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre sobre el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, el precio llegó en marzo a un pico de US$ 4,30 por galón, lo que representó un incremento del 72%.

Posteriormente, con el inicio de las negociaciones y una relativa normalización del tráfico marítimo, el mercado comenzó a corregirse durante junio. Al cierre de ese mes, la cotización de referencia descendió hasta US$ 3,21 por galón, alejándose de los máximos registrados durante la crisis.

Sin embargo, la nueva escalada del conflicto volvió a presionar al alza las cotizaciones internacionales. Esta semana, el precio del gasoil seguía superando nuevamente los US$ 4 por galón, revirtiendo parte de la tendencia bajista observada en las últimas semanas y renovando la presión sobre los costos de importación de combustibles en Paraguay.