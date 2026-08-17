Concejal al MOPC sobre tragedia en Pedrozo: “Son criminales; nos están matando de a poco”

Durante la noche del sábado 15 de agosto se registró un accidente de tránsito fatal en Pedrozo, Ypacaraí, por un camión que se quedó sin frenos. Cinco personas perdieron la vida y el hecho nuevamente vuelve a exponer el riesgo que aún permanece vigente en esa zona, ya conocida por casos similares.

Al respecto, el concejal local Johnny Caballero aseguró que lleva un par de años denunciando la situación ante el MOPC, pero por “inoperancia” de la institución liderada por la ministra Claudia Centurión, un trágico episodio como este vuelve a repetirse.

“Lastimosamente después de dos años nos volvemos a encontrar en la misma situación; una tragedia más que lamentar por la inoperancia del MOPC. Ellos ya tenían que haber solucionado y hasta hoy en día no solucionan”, mencionó.

Según su criterio, “se puede decir que con certeza que no le interesa nada a esta gente” y por esto apuntó que “son unos criminales”, incluso se trataría de una “asociación criminal porque nos están matando de a poco por sus inoperancias”.

Lea más: Video: Pedrozo, la “ruta de la muerte” y sus accidentes fatales

MOPC rechazaría viaducto en Pedrozo

Asimismo, sostuvo que las obras inconclusas y la falta de respuesta a los reclamos en la zona agravan aún más la situación que no solamente afecta a los pobladores, sino, “a todo el Paraguay”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nunca ellos se dignaron a nuestro reclamo para solucionar; hace dos años sucedió ese trágico accidente (en 2024). En dos años no nos dieron una solución y nosotros estamos acá a la deriva. La ruta pertenece al MOPC; ellos hacen y deshacen todo”, agregó.

Otro punto que remarcó Caballero es que se había recomendado la instalación de un viaducto igual al que se encuentra frente al Jardín Botánico en la zona, sin embargo, desde el MOPC habrían calificado la obra como inviable por un elevado presupuesto.

“El semáforo ellos vinieron a colocar; acá no se solicitó. Hay vidas humanas, pero a ellos no les interesa conseguir ese dinero (para el viaducto). Prefieren que la gente esté muriendo”, declaró.

Lea más: Semáforo en cruce de Pedrozo es una “bomba de tiempo”, denuncian vecinos

“La ministra me mandó al carajo”

Finalmente, confirmó que él solicitará una reunión con las autoridades del Ministerio de Obras para abordar el tema y mantuvo sus esperanzas en que puedan ser recibidos.

“La ministra (Claudia Centurión) es la principal cabecilla; en una reunión me mandó al carajo porque yo le estaba insistiendo con el viaducto. Nos trató de ignorantes, que ellos van a hacer lo que supuestamente corresponde. Todos pasan por ahí, no es solo para Pedrozo, el Paraguay está en peligro ahí”, sentenció.

Lea más: Accidente en Pedrozo: Nombramiento a hijo sobreviviente y manifestación de luqueños