Semáforo en cruce de Pedrozo es una “bomba de tiempo”, denuncian vecinos

La tragedia ocurrida el pasado sábado en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en la compañía Pedrozo de Ypacaraí, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos, ha reabierto una profunda preocupación en la comunidad local.

Lejos de ser un hecho aislado, los pobladores aseguran que la fatalidad era previsible y apuntan directamente a la negligencia en la gestión de la infraestructura vial.

Jesús Yegros Oviedo, docente y habitante de la zona, fue tajante al señalar el origen de este conflicto: “Esto viene ya del proyecto de duplicación del año 2017”. Según el vecino, las decisiones políticas han ignorado sistemáticamente las advertencias de la comunidad.

“En el 2022 se firma este convenio con el Ministerio de Obras Públicas en ese momento dirigido por Arnaldo Weins y penosamente por nuestro actual intendente don Fernando Negrete”, explicó.

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El punto de mayor discordia ha sido siempre la instalación del semáforo. Oviedo recordó que, durante las audiencias públicas realizadas en 2021, los vecinos se opusieron rotundamente a esa medida. “En la audiencia pública nosotros dijimos que la solución real y total es el paso a nivel viaducto longitudinal sobre Ruta 2”, dijo.

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A pesar de que inicialmente se presentó un proyecto que contemplaba un “viaducto longitudinal viniendo de Caacupé a Ypacaraí y con dos rampas de frenado”, el cual fue aceptado por la comunidad, los planes finales cambiaron radicalmente.

Ante las declaraciones del intendente Fernando Negrete, quien intentó responsabilizar a los vecinos por la falta de un viaducto, Oviedo desmintió categóricamente tal versión: “Dos o tres comerciantes estaban en contra del viaducto por el tema de su negocio”, puntualizó.

El docente enfatizó que la situación actual es insostenible: “Con semáforo el lugar es una bomba de tiempo”.

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Finalmente, el poblador cargó contra los intereses económicos que priman sobre la seguridad vial. “La única solución es el viaducto longitudinal sobre ruta 2. Pero ¿qué pasa? La gente de Ruta del Este, los empresarios, vinieron a dar cinco propuestas, entre ellas el viaducto transversal”, recordó.

Con indignación, el poblador de la zona sentenció que mientras el Estado y la concesionaria dilatan una respuesta, “los empresarios se están llenando los bolsillos con los peajes y acá están muriendo gente”.