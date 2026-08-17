Accidente en Pedrozo: Nombramiento a hijo sobreviviente y manifestación de luqueños

El repudio al silencio desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la muerte de cinco personas en el cruce Pedrozo de Ypacaraí, vecinos de la familia Ávalos Silva que perdió a cuatro de sus miembros, se movilizarán mañana en Luque en repudio a la ministra Claudia Centurión.

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Los ciudadanos luqueños autoconvocados realizarán una manifestación en inmediaciones de la escuela San Martín de Porres, en el tramo Luque - San Bernardino, para reclamar respuestas y exigir responsabilidades al Ministerio de Obras.

Los vecinos lamentan el silencio y la falta de sensibilidad de la ministra Claudia Centurión hacia el único hijo sobreviviente de la tragedia, Fabián Ávalos Silva.

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En el accidente rutero fallecieron Fátima Silva y Marcelo Ávalos, quienes trabajaban en el Congreso Nacional. Además, murieron dos de sus hijos: Fernando (18) y Fátima (9).

Más tarde, se confirmó el fallecimiento de María Concepción Domínguez (58) y otras dos personas quedaron gravemente heridas, quienes iban en otro vehículo.

Nombramiento para hijo

En tanto que, la senadora colorada Lilian Samaniego presentó en mesa directiva el pedido de que Fabián Ávalos Silva sea nombrado como funcionario del Congreso Nacional.

Samaniego indicó que, en honor a la destacada función que sus padres, Fátima y Marcelo, sea nombrado el joven de 20 años, quien se quedó sin los demás miembros de su familia.

En tanto que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se parlamentarios opositores presentaron pedidos de interpelación a la ministra Centurión en medio de una férrea defensa del oficialismo.