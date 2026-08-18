Asunción inmortaliza a Santos Lima, el maestro del acordeón, con una calle

A través de la Ordenanza N.º 208/2025, la Municipalidad de Asunción dispuso que una calle en el barrio Mburicaó sea nombrada en honor al destacado músico paraguayo, Santos Jorge Augusto Lima Benítez, conocido artísticamente como Santos Lima.

La arteria, que carecía de denominación oficial, es paralela a la calle 25 de Mayo, y conecta a la avenida Juscelino Kubitschek con Acá Carayá. La medida busca identificar espacios públicos mediante figuras de relevancia cultural.

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Esta distinción ocurre meses después de que, en febrero, la Universidad de Indiana aceptara la donación del archivo fonográfico y documental de Santos Lima para el Latin American Music Center.

La “Colección Especial Santos Lima” en Bloomington permitirá a investigadores y músicos acceder a manuscritos, grabaciones y registros visuales del compositor. La universidad se comprometió a implementar un plan de acceso para los materiales donados. El archivo asegura la preservación del patrimonio artístico fuera del territorio nacional.

Reseña de Santos Lima: trayectoria y distinción municipal

Santos Jorge Augusto Lima Benítez nació en Asunción el 1 de noviembre de 1936 y falleció el 7 de enero de 2018. El músico se especializó en la ejecución del acordeón, instrumento que utilizó a lo largo de su carrera. Su trayectoria abarcó décadas de actividad en el ámbito folclórico.

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Lima integró agrupaciones como Los Románticos del Paraguay y se desempeñó como director de Los Hidalgos. Fue un referente en la interpretación y composición de música popular y de cámara. Su labor profesional le permitió participar en diversos escenarios y eventos culturales nacionales.

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Entre sus obras más conocidas figuran “Penumbra”, “Mi Serenata” y “Lo Mitãme guarã”. En 2014, estrenó la pieza sinfónica “La Gran Epopeya” en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La obra, basada en la Guerra contra la Triple Alianza, fue interpretada bajo la dirección de Miguel A. Echeverría.

En 1999, la Municipalidad de Asunción otorgó a Santos Lima la distinción de “Hijo Dilecto de la Ciudad” bajo la intendencia de Martín Burt. Este reconocimiento fue en vida, destacando su aporte al patrimonio musical local. Mediante la Ordenanza 208/2025, se establece formalmente la nomenclatura de la calle Santos Lima en su memoria.