Centro Histórico de Asunción: ¿qué falta para que el nuevo manual sea obligatorio?

El Centro Histórico de Asunción (CHA) podría tener, por primera vez, criterios unificados para las intervenciones que se realicen en sus calles, plazas y espacios públicos, tanto desde el sector público como desde el privado.

Para ello, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) busca que el Manual de Diseño Urbano del Centro Histórico de Asunción sea aprobado por la Municipalidad y posteriormente tratado por la Junta Municipal, de modo a convertir sus disposiciones en una reglamentación de cumplimiento obligatorio.

El documento fue presentado como una herramienta técnica y estratégica destinada a establecer un estándar para las intervenciones urbanas en el área histórica de la capital. Entre otros aspectos, plantea criterios para calles, veredas, vegetación, drenaje, mobiliario urbano, iluminación y equipamiento.

El manual fue elaborado en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, que cuenta con financiamiento de más de US$ 100 millones del Banco Mundial. Este plan busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad de la capital, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo en la Chacarita.

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Centro histórico de Asunción: Hoy es una guía, no una obligación para los privados

Pese a que el documento establece que sus disposiciones serán vinculantes para las intervenciones en el Centro Histórico con las obras que el MOPC ya está ejecutando y proyectando en el marco del plan de Banco Mundial, actualmente el manual todavía no constituye una reglamentación obligatoria para las obras privadas.

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Así lo explicó Amílcar Guillén, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, quien señaló que la intención es que el documento pase de ser una guía a convertirse en una normativa específica mediante la intervención de la Municipalidad de Asunción.

“Hoy por hoy no es una reglamentación obligatoria, pero sí marca un lineamiento y una metodología y una estrategia de intervención del espacio público en la ciudad”, explicó.

Guillén indicó que el objetivo final es que la propuesta sea aprobada incluso por la Junta Municipal de Asunción, con la posibilidad de que su aplicación no se limite al Centro Histórico, sino que pueda extenderse posteriormente a toda la ciudad.

Es que el MOPC, que trabaja en la reconversión del Centro Histórico, no cuenta actualmente con herramientas jurídicas para imponer estos criterios a los desarrolladores privados.

“Esa es la única forma de llegar vía Junta. No tenemos nosotros herramientas jurídicas (...) para imponer a los privados”, señaló.

¿Qué debe pasar ahora?

El manual ya fue remitido a la Municipalidad de Asunción. Según explicó Guillén, el Ejecutivo municipal manifestó su interés en la propuesta y el siguiente paso es que el documento sea remitido a la Junta Municipal para su correspondiente tratamiento.

“Está pendiente que eso sea remitido a la Junta para que después le den el tratamiento correspondiente”, explicó.

Por lo tanto, para que los criterios establecidos en el manual pasen a ser una exigencia obligatoria para quienes pretendan realizar intervenciones en el Centro Histórico, todavía debe completarse el proceso normativo municipal.

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La intención es que la Municipalidad tenga posteriormente el rol de controlar el cumplimiento de las disposiciones una vez que estas sean incorporadas mediante el instrumento jurídico correspondiente.

Buscan evitar que cada intervención tenga un criterio diferente

Uno de los principales objetivos del manual es evitar la falta de uniformidad que actualmente puede observarse en distintos sectores de la capital.

Guillén explicó que el documento establece diferentes criterios dependiendo del tipo de vía, su jerarquía y sus características. También contempla estándares para elementos como basureros, luminarias y bancos, entre otros componentes del mobiliario urbano.

“La idea es tratar un poco de tener un estándar, el cual haya una gama de alternativas y sobre eso se vayan interviniendo”, explicó.

El planteamiento busca que una avenida principal, una vía secundaria o un espacio dentro de una plaza tengan criterios previamente definidos, en lugar de que cada proyecto adopte soluciones completamente diferentes.

“Cada uno viene con su idea nueva y eso es lo que queríamos nosotros evitar”, sostuvo.

Hay interés de inversión del sector privado

La intención de convertir el manual en una reglamentación tiene especial importancia debido al creciente interés privado en la recuperación de edificios y propiedades del Centro Histórico.

Guillén señaló que desde el MOPC ya mantuvieron reuniones con desarrolladores e inversionistas que están interviniendo en el casco histórico, a quienes presentaron la propuesta.

Según indicó, los desarrolladores recibieron favorablemente la iniciativa y manifestaron su disposición a adoptar los criterios del manual en sus proyectos, aunque actualmente su aplicación para el sector privado no tiene carácter obligatorio.

“Lo ideal” es que el sector privado no tome el documento solamente como una guía, sino como una reglamentación específica de intervención, remarcó.

El manual ya se aplica en proyectos públicos

Mientras se busca concretar su aprobación municipal, el MOPC ya está utilizando los criterios del manual en los proyectos públicos que desarrolla en el Centro Histórico.

Guillén explicó que las intervenciones impulsadas dentro del proceso de reconversión del área histórica están siendo adaptadas a los lineamientos establecidos en el documento.

Entre ellas mencionó la Plaza Uruguaya, actualmente en etapa de construcción, y los trabajos previstos para el área de la calle Paraguayo Independiente (Zona del Palacio de López).

De esta manera, el Gobierno pretende que las propias obras públicas sirvan como referencia del estándar que se busca implementar posteriormente en el sector privado.

“Todas nuestras intervenciones, todo nuestro diseño y proyecto, principalmente de reconversión del Centro Histórico y también de la avenida Artigas, volcamos en función a estos lineamientos”, explicó.

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Una guía que podría extenderse a toda Asunción

Aunque el manual fue concebido principalmente para el Centro Histórico de la capital, la intención del MOPC es que sus criterios puedan tener un alcance mayor.

Guillén señaló que el documento podría utilizarse posteriormente no solamente en el área histórica, sino también en otros sectores de Asunción e incluso como referencia para otras ciudades del interior.

La elaboración del manual fue gracias a una consultoría internacional y participación de especialistas en urbanismo. Entre ellos se encuentra el arquitecto Carlos Colombo, exsecretario de la Subsecretaría de Planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien actuó como referente principal del equipo, además de los arquitectos Soledad Patiño y Stefano Romagnoli, del estudio Región Austral.

El trabajo contó además con la participación de equipos técnicos del MOPC.

La apuesta: un mismo criterio para recuperar el Centro Histórico

El manual surge en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con la recuperación y revitalización del Centro Histórico de Asunción y, al mismo tiempo, incentivar nuevas inversiones en la zona.

Para Guillén, contar con criterios comunes constituye un paso para ordenar las futuras intervenciones y establecer una visión compartida sobre el tipo de ciudad que se pretende construir.

“Es un gran paso, un paso importante para poder ordenarnos, por sobre todo, y que todos tengamos la misma expectativa de qué es lo que esperamos”, concluyó.