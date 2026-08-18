Falleció Gregorio Gómez Centurión, referente de las Ligas Agrarias y la literatura guaraní

Paraguay despidió este martes a uno de sus referentes culturales y sociales más prolíficos. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Gregorio Gómez Centurión, destacado escritor, poeta popular y militante histórico de las causas campesinas e indígenas. Su partida deja un profundo vacío en las letras paraguayas y en la memoria colectiva de los movimientos sociales.

Nacido en Villeta en marzo de 1938, Gómez Centurión formó parte del núcleo activo de las Ligas Agrarias Cristianas. Su compromiso con la organización comunitaria lo convirtió en un referente de la resistencia social frente al régimen autoritario de Alfredo Stroessner, utilizando la creación lírica en lengua guaraní como instrumento de toma de conciencia y dignidad.

Esa militancia le costó la persecución del aparato estatal, que desarticuló violentamente la emblemática experiencia comunitaria de San Isidro del Jejuí en 1975. Ante la represión y el ahogo a la libertad de expresión, continuó divulgando sus escritos bajo el anonimato en publicaciones de la Iglesia.

Sabiduría popular al servicio de las comunidades

Pese a haber cursado únicamente la instrucción primaria básica durante su infancia, Gómez Centurión desarrolló una destacada carrera como investigador social autodidacta, convirtiéndose en un especialista de la cultura e idioma autóctonos.

Junto a su esposa, Cristina Olazar, convivió casi una década con el grupo indígena Paĩ Tavyterã, aprendiendo su variante dialectal para colaborar como docente e impulsor de iniciativas de restitución territorial.

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Posteriormente ejerció la conducción ejecutiva de la entidad defensora de derechos indígenas Tierraviva y continuó siendo una voz de consulta permanente en materia etnográfica y social.

En el campo literario, publicó obras poéticas y ensayos como Ñe’ẽ (2007), Temiandu rory (2010) y Tetãygua Pyambu, esta última galardonada con el segundo galardón del Premio Municipal de Literatura de Asunción en 2018. Asimismo, la Academia de la Lengua Guaraní le otorgó la distinción Nicolás Japeguay y la Universidad Nacional de Pilar lo reconoció con un doctorado honoris causa.

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“Un testimonio de literatura en guaraní y sabiduría”

Ante su partida, diversas instituciones del ámbito social y cultural manifestaron sus condolencias. La Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) emitió un pronunciamiento expresando su profundo pesar por la muerte del autor villetano.

“Queda entre nosotros el testimonio de su poderosa literatura en lengua guaraní y la luz de una sabiduría cultivada a lo largo de toda una vida. Gregorio Gómez Centurión hizo de la palabra un camino para enseñar, crear y construir. Fiel a sus principios y convicciones, no claudicó ante las persecuciones de la dictadura y dejó una huella profunda en nuestra cultura y nuestra literatura”, expresó el gremio de escritores.

En sus últimos años, Gómez Centurión retornó a su natal Guasu Kora, afincándose junto a su familia a la sombra de los imponentes árboles de guapo’y que él mismo ayudó a florecer, rodeado del afecto de su comunidad, la admiración de sus lectores y la memoria viva del pueblo al que dedicó cada uno de sus versos.

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