Fatal accidente en Pedrozo: esto dijo la Dinatran

El director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González Ocampos, mantuvo una reunión en la mañana de este martes con representantes de los choferes de larga distancia de diferentes empresas, quienes previamente se habían manifestado exigiendo la intervención institucional ante la competencia desleal ejercida por excolegas.

Durante el encuentro, el titular de la Dinatran reconoció la magnitud de la problemática: “Esta es una problemática que no solo afecta a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un tema que ya estuvimos abordando con el sector empresarial y estamos buscando el aspecto legal para salir a contrarrestar esta problemática”.

Asimismo, indicó que el sector de choferes se sumó formalmente al reclamo debido a las graves consecuencias que ya están sufriendo, tales como la reducción de personal y la disminución en la salida de horarios.

En otro momento de la reunión, González Ocampos fue enfático al recalcar que ninguna unidad que carezca de habilitación puede operar en las rutas del país: “Ese es un compromiso que hace tiempo lo venimos llevando adelante para evitar exponernos a posibles accidentes y sobre todo para resguardar a los pasajeros, quienes siempre son los más afectados”.

Añadió que si el servicio irregular crece a costa del formal, se trata de una situación que requiere mejoras conjuntas entre la institución, las empresas y los propios choferes.

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Caso Pedrozo e inspección técnica

Por otra parte, al ser consultado sobre el trágico accidente ocurrido en la zona de Pedrozo, González Ocampos confirmó que el camión implicado contaba con la habilitación correspondiente y tenía todos los documentos al día.

Ante la pregunta sobre la cantidad exacta de vehículos autorizados para circular en el país, el director explicó que el servicio se encuentra tercerizado: “Son cuatro o cinco empresas las que tienen el servicio de inspección técnica a nivel nacional”, detalló.

Aclaró que dichas compañías son monitoreadas de forma constante, que se han implementado múltiples mejoras en el proceso y que todo queda debidamente registrado.

Finalmente, respecto a las causas del siniestro vial, el director señaló que en estos casos los conductores suelen alegar fallas en los frenos, aunque recordó que existen técnicas de manejo específicas para descender este tipo de cuestas.

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“Hay que determinar cuál fue la problemática real por la cual ha ocurrido el accidente: si fue una falla humana, si fue un mal manejo o si realmente fueron problemas mecánicos”, concluyó.