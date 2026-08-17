Protesta indígena frente al Congreso: exigen solución al reclamo de tierras

Tomás Domínguez, dirigente indígena de una de las comunidades provenientes del departamento de Caaguazú, informó que su principal reclamo es la compra de 25 hectáreas en la zona de R.I. 3 Corrales, donde unas 100 familias buscan establecerse.

“Venimos al Gobierno a pedirle una solución, hace 15 años que tenemos este problema”, declaró.

Según denunció, su comunidad se encontraba en unas tierras que contaban con un título, pero posteriormente apareció un supuesto propietario con otro documento de propiedad, situación que derivó en el desalojo del lugar.

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Los indígenas están manifestándose esta mañana frente al Congreso, por lo que está bloqueada la vía El Paraguayo Independiente y su intersección con 14 de Mayo.

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Unas 100 familias esperan una solución

Domínguez explicó que son aproximadamente 100 familias las que reclaman un espacio donde puedan instalarse y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades del Gobierno, tanto del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) como de otras instituciones del Ejecutivo.

“Apareció un dueño y si no es de nosotros las tierras cómo nos vamos a quedar ahí. Entonces, venimos al Presidente a solicitarle que solucione porque con el presidente del Indi ya hablamos mucho y nos dice que no tiene la plata”, mencionó.

El dirigente señaló que, ante la falta de una solución, decidieron trasladarse hasta las inmediaciones del Congreso para hacer visible su reclamo y solicitar la intervención del Gobierno.

Advierten que permanecerán frente al Congreso

Domínguez advirtió que los manifestantes prevén mantenerse instalados en la vía pública hasta que sus pedidos sean escuchados y se encuentre una respuesta a la situación de las familias.

El dirigente indígena, asimismo, reveló que hay otras tres comunidades de distintos puntos del país que también están instaladas frente al Congreso, donde exigen respuestas a sus respectivas reivindicaciones.