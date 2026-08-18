Segundo día de protestas por viviendas: manifestantes marcharán a Mburuvicha Róga

Un importante número de manifestantes de varios puntos del país se sumó hoy a los miembros de comunidades originarias que dieron inicio a las protestas ayer, lunes. Este martes, los manifestantes planean marchar a la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.

“De un extremo a otro del país ha venido la gente con sus reclamos, sus necesidades, de vivienda fundamentalmente”, dijo hoy a ABC Color el activista social Teófilo Saldívar. “La vivienda es el eje de cualquier acción social que haga el Gobierno”, acotó.

Saldívar citó estudios elaborados por el economista Manuel Ferreira que “demuestran que la vivienda genera salud, buena educación, seguridad, arraigo y productividad”.

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“Un obrero que descansa en una casa adecuada es más productivo”, subrayó.

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“Inversión social”

Argumentó que es una “inversión social” y que una vivienda construida con apoyo del Estado puede seguir generando beneficios durante décadas.

Sin embargo, señaló, Paraguay tiene “el mayor déficit de viviendas en América” y es el país que menos invierte en viviendas en la región.

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Saldívar agregó que reuniones que los manifestantes han tenido con representantes de los ministerios de Economía y Urbanismo, Vivienda y Hábitat no han llevado a avances positivos, por lo que hoy marcharán hasta Mburuvicha Róga para pedir al presidente Santiago Peña que “resuelva cuál va a ser su política” sobre la vivienda.