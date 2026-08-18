Imágenes de la Virgen y de ángeles emanan agua, afirman en San Patricio

La dueña de casa, Rosa Moreno, manifestó que el hecho comenzó aproximadamente a las 17:15 del 3 de agosto pasado. Según relató, al regresar de la casa de su madre encontró el suelo completamente mojado y la base de la figura de la Virgen llena de líquido, a pesar de que el recipiente que la sostenía se encontraba vacío.

Tras limpiar el lugar, el fenómeno volvió a manifestarse a la mañana siguiente, esta vez con agua que, según afirmó, brotaba continuamente de las figuras de los ángeles.

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Lo que comenzó como una situación rutinaria se convirtió en un acontecimiento que movilizó a decenas de creyentes. La familia reportó el supuesto hecho milagroso en su vivienda, donde aseguran que tanto la imagen de la Virgen como las figuras que la acompañan en un repiso emanan agua de manera constante.

La noticia se propagó rápidamente y atrajo a devotos de localidades vecinas como San Patricio, San Ignacio y Ayolas, quienes acuden al domicilio para orar y llevarse parte del agua, expresó Moreno.

Además, afirmó que tras el impacto inicial y el temor a no ser creída, contactó primeramente a su marido y al sacerdote Rodrigo Benítez, responsable de la capilla local y de Santiago, Misiones, para que inspeccionara la situación. El religioso acudió al lugar, bendijo la residencia y calificó el hecho como una bendición para la familia.

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La vivienda permanece con las puertas abiertas para recibir a todos los fieles que deseen acercarse a rezar y presenciar el fenómeno.

Hecho extraordinario

En conversación telefónica con ABC Color, el párroco Rodrigo Benítez señaló que se trataría de un hecho extraordinario que conmociona a los pobladores de San Patricio. El fenómeno, calificado por la comunidad como un “milagro”, genera una importante movilización de fieles y será objeto de una investigación eclesiástica.

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“Es un hecho extraordinario porque no es común que brote agua de imágenes de arcilla o botellas plásticas. No soy la persona competente para declarar un milagro, pero instamos a la gente a asumir esto con fe, oración y cordura, recordando que la sanación proviene de Dios y no de un acto mágico”, expresó el presbítero Rodrigo Benítez.

En el transcurso de los días se han recolectado aproximadamente 100 litros de líquido transparente. Pese al flujo constante de agua, la pintura y el material de las figuras no presentan deterioros ni daños visibles, agregó.

Al mismo tiempo, mencionó que elaboró un informe que fue remitido al obispado. El caso requerirá análisis de laboratorio para determinar la composición del líquido.