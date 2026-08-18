Limpian las ruinas de Humaitá, símbolo de la resistencia paraguaya

La intervención permitió retirar las malezas que cubrían parte de las estructuras del antiguo templo de San Carlos de Borromeo, uno de los principales atractivos históricos y turísticos de Humaitá y un símbolo de la resistencia paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

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Construido durante el gobierno de don Carlos Antonio López, el templo fue alcanzado por numerosos disparos de la artillería aliada durante el conflicto bélico contra Argentina, Brasil y Uruguay.

Las ruinas que permanecen en pie constituyen hoy uno de los testimonios materiales más importantes de aquel episodio de la historia nacional.

Los trabajos culminaron ayer y fueron ejecutados por técnicos especializados en protección y conservación del patrimonio, bajo la coordinación del licenciado Edgar Paredes, jefe técnico de la Misión Jesuítica de Trinidad y Itapúa.

La gestora cultural y profesora Vicenta Miranda había reclamado en reiteradas ocasiones, a través de sus redes sociales, una mayor atención de las autoridades para preservar el sitio histórico.

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Las ruinas de Humaitá reciben periódicamente a visitantes interesados en conocer uno de los lugares emblemáticos de la historia paraguaya.

Las tareas de limpieza contaron con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Ñeembucú, además de las gestiones impulsadas desde la Municipalidad de Humaitá, según los datos.

Las intervenciones se llevaron a cabo luego de reiterados pedidos realizados a la Senatur y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Para los lugareños, la limpieza representa un paso importante para la conservación del monumento y para mantener en condiciones uno de los principales referentes del patrimonio histórico y turístico de Humaitá.