Pedrozo: tragedias que las autoridades no logran evitar, con un historial de más de 80 muertos

La reciente tragedia ya dejó seis personas fallecidas y varios heridos en este 2026. Los registros de accidentes publicados por ABC Color muestran que en esta zona se produjeron más de 40 siniestros graves y más de 80 muertes a lo largo de los años.

Por eso, el calificativo de “ruta de la muerte” no surgió de la nada. Es el resultado de una larga sucesión de terribles tragedias que se remontan, al menos, a la década de 1990.

Una historia de tragedias que se repite

Uno de los antecedentes más antiguos registrados corresponde al 7 de enero de 1995, cuando una ambulancia del Ministerio de Salud chocó contra dos colectivos en el kilómetro 47 de la Ruta 2. En principio se informó que habían muerto nueve personas, pero posteriormente el número aumentó a 11 víctimas fatales.

El 28 de junio de 2011, un colectivo de la empresa San Luis chocó frontalmente contra un tractocamión Scania en el kilómetro 44. El resultado fue devastador: 15 personas fallecieron.

El 18 de febrero de 2013, un camión transportador de soja perdió el control mientras descendía del Cerro Caacupé. El vehículo embistió una camioneta y terminó impactando contra una vivienda, también a la altura del kilómetro 44. Tres personas murieron.

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La tragedia volvió a repetirse el 15 de marzo de 2017, cuando un minibús de pasajeros chocó frontalmente contra un camión de gran porte. El accidente dejó 15 fallecidos.

Para entonces, los números ya eran alarmantes: entre 2010 y 2017 se habían registrado 87 accidentes y 27 personas fallecidas en la zona.

Las obras no terminaron con el peligro

Los años posteriores tampoco trajeron una solución definitiva. En 2022, según registros policiales, se produjeron 10 accidentes en la zona, con seis fallecidos.

En 2023 fueron contabilizados ocho accidentes y una víctima fatal. Ese periodo coincidió con la habilitación de las obras de ensanchamiento de la Ruta PY02 en la zona de Ypacaraí.

Entre las mejoras se incluyó una rampa de frenado de emergencia para camiones, precisamente ante el riesgo que representan los vehículos pesados durante el descenso.

Sin embargo, también se instaló un semáforo a muy corta distancia, cuya presencia fue cuestionada por pobladores y usuarios debido a las características del tramo y al intenso tránsito de vehículos de gran porte.

La pregunta sigue vigente: ¿fueron suficientes las obras realizadas para garantizar la seguridad de quienes utilizan esta ruta?.

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2024 volvió a encender las alarmas

En 2024, al menos nueve personas, murieron en accidentes registrados en la zona. Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre, cuando un camión que transportaba ganado sufrió una falla en los frenos y embistió a varios vehículos.

El saldo fue de seis personas fallecidas, además de varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Era otra advertencia sobre los riesgos que representa el tramo, especialmente para los vehículos pesados.

Pero las advertencias no fueron suficientes.

Seis muertos más y la historia vuelve a repetirse

El accidente del sábado 15 de agosto, vuelve a engrosar una lista que parece no tener fin. Ya son seis personas las que perdieron la vida, siempre en el mismo lugar.

La verdadera cuestión es por qué, después de décadas de accidentes y decenas de muertos, todavía no se consigue una solución definitiva.

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Camioneros de Tobatí anuncian reunión

El nuevo accidente también generó preocupación entre los trabajadores del transporte pesado.

Darío Toñanez, vocero de los camioneros de Tobatí, manifestó que el sector tiene previsto reunirse para analizar la situación y deslindar responsabilidades de los conductores de camiones, además de exigir que las autoridades adopten medidas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias.

“Aún no definimos fecha, pero estamos viendo para hablar con la autoridades, pedir una solución y buscar la manera de ayudarnos y tratar de evitar más tragedias”, enfatizó.

El sector busca que no se responsabilice automáticamente a los camioneros por cada accidente y reclama que también se analicen las condiciones de la infraestructura, la señalización, los controles y las características del tramo.