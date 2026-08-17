Pedrozo: una tragedia que vuelve a desnudar el peligro del semáforo

El sábado último, cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas luego de que un camión volquete que transportaba ladrillos, y que habría quedado sin frenos, embistiera a varios vehículos que estaban detenidos ante el semáforo del kilómetro 47.

El conductor del camión, Víctor Raúl De la Cruz, de 48 años fue imputado por homicidio culposo por el Ministerio Público. Sin embargo, más allá de determinar las responsabilidades individuales que correspondan, la tragedia vuelve a exponer una problemática que trasciende a un solo conductor.

Los pobladores de Pedrozo reclaman el retiro del semáforo y exigen una solución definitiva para un punto que consideran de alto riesgo. No se trata de un reclamo nuevo ni de una preocupación surgida a raíz del último accidente.

Timoteo Meza, quien asegura vivir hace 50 años en Pedrozo, resumió el sentimiento de los vecinos al lamentar que sigan muriendo personas en el lugar. Para los pobladores, esperar a que ocurra otra tragedia antes de actuar ya no es una opción.

“Todos los días vemos a gente morir en esta ruta, pedimos que se saque ya ese semáforo”, expresó.

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El ciudadano resaltó que el problema no puede reducirse únicamente a la falla mecánica de un camión o a la eventual responsabilidad de un conductor. “Si existe un punto donde vehículos pesados pueden quedar sin capacidad de frenado y terminar arrollando a automóviles detenidos, corresponde revisar de manera urgente si la infraestructura y el sistema de control del tránsito son realmente adecuados”, cuestionó.

El poblador con angustia añadió que ahora la pregunta que queda para las autoridades es sencilla, pero incómoda: “¿qué se hará ahora para evitar que Pedrozo vuelva a convertirse en escenario de otra tragedia?“.

Pobladores piden que se accione

La mayoría de los pobladores ya plantearon una alternativa: retirar el semáforo. Ahora corresponde a las autoridades evaluar técnicamente esa propuesta y adoptar una solución que priorice la vida por encima de cualquier otra consideración. Porque después de cinco muertes, siete personas heridas y un antecedente con otras seis víctimas fatales, seguir esperando no debería ser una alternativa.

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Antecedentes

En septiembre de 2024, un camión de transporte de ganado sufrió una falla en los frenos y embistió a varios vehículos en el mismo sector. El saldo fue de seis personas fallecidas, además de varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Dos tragedias de enorme magnitud en menos de dos años deberían ser suficientes para encender todas las alarmas.

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