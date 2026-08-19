LaMafiaManda: Cámara destraba proceso a Orlando Arévalo por presunta coima

El recurso de reposición que planteó el exdiputado colorado Orlando Arévalo, en contra de la convocatoria del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a fin de realizar la audiencia preliminar en la causa por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) en el caso #LaMafiaManda; fue rechazado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Primera Sala.

Los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi resolvieron no hacer lugar a la reposición planteada por Arévalo, en contra de la providencia del 31 de julio pasado, por la cual el juez Humberto Otazú fijó fecha para la audiencia preliminar; que a su vez fue confirmada por Auto Interlocutorio N° 259 del 10 agosto último.

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Ahora el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú podrá programar nuevamente la audiencia preliminar, tanto para el exdiputado Orlando Arévalo como para Guido Javier Díaz Domínguez, sindicado como secretario del entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gómez.

La acusación en contra del exdiputado colorado es por supuesta autoría en el tipo penal de cohecho pasivo agravado (coima); y contra Díaz Domínguez por supuesta complicidad en hecho punible. Para ambos el Ministerio Público pide que la causa vaya a juicio oral.

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Acusación contra Orlando Arévalo en #LaMafiaManda

La acusación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, en contra del exdiputado colorado Orlando Arévalo, es por presunto cohecho pasivo agravado (coima) descubierto mediante los chats filtrados con el fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, en los cuales se exponen presuntos pedidos de favores a cambio de dinero para salvar a fiscales y jueces enjuiciados.

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El Ministerio Público afirma que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por valor total de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por Gomes, consistente en ayudar a una persona que estaba enjuiciada en el órgano.

De acuerdo con la teoría acusatoria, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

La fiscalía agrega que en otro momento Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió que le envíe fotos de los cheques, a lo que Arévalo le remitió imágenes de las hojas de cheque a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando G. 202.000.000.

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El 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le consultó a Eulalio Gomes si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que este le respondió que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya endosados.

Lalo Gomes intercedió en favor de fiscala enjuiciada

El Ministerio Público resalta en la acusación que ese 11 de septiembre de 2023, Lalo Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le pidió que reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano (actualmente jubilada), a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00 en su casa, ubicada en Lambaré. La fiscala Cano estaba enjuiciada y el 12 de ese mes se trataba su caso en el JEM.

Al tiempo en que Lalo Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz también le avisaba que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

Luego, en fecha 3 de noviembre de 2023, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Lalo Gomes para pedirle que interceda en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Posteriormente, ya en fecha 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano felicitándole e informándole que se reunió con Orlando Arévalo. El 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano, pero al dictar sentencia resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento.