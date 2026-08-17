LaMafiaManda: Orlando Arévalo posterga preliminar en causa por supuesta coima

El recurso de reposición planteado por el exdiputado colorado Orlando Arévalo, en contra de la convocatoria del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, en la causa por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) en el caso #LaMafiaManda; está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

Debido a esta situación, el magistrado a cargo de la causa suspendió la audiencia preliminar del exparlamentario que también fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que en principio se había programado para este lunes 17 de agosto.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscalía acusa y pide juicio para Orlando Arévalo

La diligencia para resolver si el caso va a juicio oral y público también fue fijada para Guido Javier Díaz Domínguez, sindicado como secretario del entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, acusado como presunto cómplice del cohecho pasivo agravado (coima).

Hasta tanto un tribunal de alzada no resuelva la apelación subsidiaria, planteada por la defensa de Arévalo, el juez Humberto Otazú no podrá fijar nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acusación contra Orlando Arévalo en #LaMafiaManda

Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez acusaron a Orlando Arévalo el pasado 16 de junio por presunto cohecho pasivo agravado (coima), como derivación de los chats filtrados del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes con el entonces legislador Arévalo, en los cuales se exponen presuntos pedidos de favores a cambio de dinero para salvar a fiscales y jueces enjuiciados.

Lea más: #LaMafiaManda: Orlando Arévalo lesionó su deber como juez, dice Fiscalía

Según la acusación, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por valor total de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por Gomes, consistente en ayudar a una persona que estaba enjuiciada en el órgano.

Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió que le envíe fotos de los cheques, a lo que Arévalo le remitió imágenes de las hojas de cheque a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando G. 202.000.000.

Lea más: Chats de Lalo Gomes revelan cómo habría operado con Arévalo para blanquear a Katia Uemura

El 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le consultó a Eulalio Gomes si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que este le respondió que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya endosados.

Lalo Gomes intercedió en favor de fiscala enjuiciada

La fiscalía resalta en la acusación que ese 11 de septiembre de 2023, Lalo Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le pidió que reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano (ahora jubilada), a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00 en su casa, ubicada en Lambaré. La fiscala Cano estaba enjuiciada y el 12 de ese mes se trataba su caso en el JEM.

Al tiempo en que Lalo Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz también le avisaba que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

Posteriormente, 3 de noviembre de 2023, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Lalo Gomes para pedirle que interceda en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano felicitándole e informándole que se reunió con Orlando Arévalo. El 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano, pero al dictar sentencia resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento.

Preliminar a exjuezas de Pedro Juan, en septiembre

Para el pasado miércoles 5 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar a las ex juezas de sentencia de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, pero la misma fue postergada hasta septiembre.

La suspensión de la diligencia procesa se debió a una superposición de audiencias preliminares para el abogado defensor de Ana Aguirre, quien debió asistir a la continuación de la audiencia que inició este martes y continuaba este miércoles.

Ambas exmagistradas fueron acusadas el 17 de junio de este año, por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez. En el caso de Silva, se le atribuyeron los ilícitos de cohecho pasivo agravado (coima), prevaricato y frustración a la ejecución penal en grado de tentativa; mientras que a Aguirre, los cargos por cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Lea más: #LaMafiaManda: Acusan a exjuezas que supuestamente operaban para “Lalo” Gomes

El Ministerio Público resalta en la acusación que las juezas ahora acusadas formaron parte del tribunal penal que, de forma unánime, absolvió de culpa y reproche a Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, sindicado como el autor intelectual del asesinato del periodista Leo Veras.