Solidaridad vuelve a poner en marcha ambulancia del Hospital de San Juan Nepomuceno.

Una cadena de solidaridad entre ciudadanos y empresarios permitió iniciar la recuperación de una ambulancia del Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno que se encontraba fuera de servicio. El vehículo, una Mercedes-Benz Sprinter, está siendo reparado con aportes particulares para que pueda volver a circular y brindar asistencia a pacientes.

Los trabajos están a cargo de Elvio Ibarra, propietario de un taller mecánico de dicha comunidad, quien explicó que la unidad presentaba varios problemas mecánicos que impedían su utilización y que fueron atendidos progresivamente gracias a la colaboración de distintas personas.

Uno de los principales inconvenientes detectados fueron los picos inyectores, que se encontraban dañados y requerían una reparación especializada. El trabajo fue gestionado en Asunción con el apoyo económico de un empresario local, que colaboró para que los componentes pudieran ser enviados a la capital.

Una vez reparados, los componentes fueron nuevamente instalados en la ambulancia, como parte de los trabajos necesarios para recuperar el funcionamiento del motor.

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También se procedió a realizar la limpieza del tanque de combustible, además del cambio del filtro y otras tareas de mantenimiento que fueron consideradas necesarias para dejar la unidad en condiciones de volver a prestar servicio.

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La iniciativa también recibió el apoyo de nepomucenos que actualmente residen en Asunción. Ibarra relató que varios de sus amigos se sumaron a la campaña y colaboraron económicamente para adquirir el acumulador o batería y otros elementos requeridos para completar la reparación.

De esta manera, el proceso de recuperación del móvil fue posible gracias a la suma de pequeños y grandes aportes, además del trabajo realizado en el taller, ante la necesidad de contar nuevamente con una unidad disponible para el traslado de pacientes, destacó el ciudadano.

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La ambulancia no constituye el único móvil con el que cuenta el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno para este tipo de servicios. Sin embargo, permanecía fuera de circulación desde hace un tiempo considerable, según señalaron las personas involucradas en su recuperación.

Indicaron que la puesta nuevamente en servicio de la unidad representaría un alivio para la comunidad, especialmente teniendo en cuenta la importancia que tienen las ambulancias para el traslado de pacientes desde el distrito hacia otros centros asistenciales cuando requieren atención de mayor complejidad.

Intentamos obtener la versión del director del Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno, Dr. Fabián Vera, para conocer desde cuándo la ambulancia se encontraba fuera de servicio, las causas que llevaron a su paralización y cuál es el plazo previsto para su retorno a las calles, pero no respondió a las llamadas realizadas.