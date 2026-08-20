“Andariega”, el libro que rescata la historia de Villarrica, será presentado en El Cabildo

La historia de Villarrica del Espíritu Santo volverá a recorrer nuevos espacios culturales con la presentación en Asunción del libro “Andariega. Villa Rica del Espíritu Santo: fundación y mudanzas ilustradas”, de la abogada y escritora guaireña María Sol Arrúa Ayala.

El lanzamiento se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 19:30, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, donde también será habilitada la exposición “7 Mudanzas”, que recrea visualmente el recorrido histórico de la ciudad, de la profesora y artista Ana Liz Resquín de Benítez.

La actividad tendrá lugar en el Salón Auditorio de El Cabildo, con acceso libre y gratuito. La muestra permanecerá habilitada para el público hasta el 3 de septiembre.

“Andariega” fue presentada originalmente en Villarrica el pasado julio y propone una manera diferente de acercarse a la historia de la capital del Guairá. El material combina investigación histórica, relatos e ilustraciones para reconstruir la fundación de la ciudad y los sucesivos desplazamientos que marcaron sus primeros años.

La publicación es resultado de aproximadamente dos años de trabajo de investigación de María Sol Arrúa y Ana Liz Resquín. Para la elaboración del contenido se recurrió, entre otras fuentes, a documentos conservados en el Archivo Nacional de Asunción.

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El libro reconstruye la fundación de Villa Rica del Espíritu Santo en 1570 y relata las seis mudanzas que dieron lugar a sus siete asentamientos durante los primeros 113 años de existencia de la ciudad. La propuesta busca además explicar de manera accesible el proceso histórico que convirtió a Villarrica en una “ciudad culta y andariega”, apelativo relacionado precisamente con los desplazamientos que experimentó a lo largo de su historia.

Uno de los elementos distintivos de la obra es el componente gráfico. Las ilustraciones permiten representar distintos episodios del recorrido histórico de Villarrica y facilitan que el contenido pueda ser comprendido por niños, jóvenes y adultos.

La obra incorpora también un mapa que permite visualizar el recorrido de la ciudad durante sus diferentes asentamientos y comprender cómo ese proceso terminó formando parte de la identidad histórica de los villarriqueños. La intención de las autoras es que “Andariega” no sea únicamente un libro de consulta histórica, sino también una herramienta que pueda ser utilizada por docentes, estudiantes, investigadores, gestores culturales y familias interesadas en conocer el pasado de la ciudad.

La exposición “7 Mudanzas” complementará el contenido del libro mediante una propuesta exclusivamente visual. Ana Liz Resquín trasladará a pinturas y otras expresiones artísticas los diferentes momentos de la fundación y los desplazamientos de Villarrica.

Resquín cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la docencia artística y una amplia producción que incluye pinturas, acuarelas, grafitos, esculturas y murales. Una parte importante de su obra está vinculada con la historia y la identidad guaireña.

Entre sus trabajos relacionados con Villarrica se encuentra la imagen de Chiquitunga ubicada en la Catedral de Villarrica, además de diferentes estampas, murales y esculturas que forman parte del paisaje y la memoria colectiva de la ciudad.

La presentación del libro estará a cargo de Teresita Ayala Talavera, directora de Casa Ayala Talavera. Arte y Cultura.

La actividad permitirá mostrar en la capital del país una parte de la identidad histórica de Villarrica y acercar al público asunceno una historia marcada por los desplazamientos, el destierro y la reconstrucción de una comunidad que terminó convirtiendo el caminar en una característica propia.

Para las autoras, recuperar y divulgar esta historia también representa una forma de fortalecer la memoria colectiva y poner en valor un episodio singular del patrimonio histórico paraguayo.