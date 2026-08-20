Buques Paraguay y Cap. Cabral hacen histórica travesía por la esclusa de Yacyretá

La travesía por la esclusa de navegación de Yacyretá del Cañonero Paraguay (C-1) y el Patrullero Capitán Cabral (P-01) se efectuó aproximadamente a las 16:00 de este jueves. Ambas embarcaciones zarparon a las 05:00 del lunes último del Puerto de Villeta con destino a Encarnación (Itapúa).

El arribo está previsto para el sábado 22 de agosto, donde los históricos buques se convertirán en uno de los atractivos para los visitantes durante el Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026, que se disputará del 27 al 30 de agosto.

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Más de un siglo de historia

El Cañonero Paraguay fue diseñado por el ingeniero naval paraguayo José Bozzano y construido en Génova, Italia. Fue botado en 1930 y llegó a Asunción en mayo de 1931 junto al Humaitá (C-2).

Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), transportó a más de 50.000 soldados hasta Puerto Casado y cumplió un papel estratégico en la defensa del río Paraguay gracias a su artillería.

En 2023 recuperó su capacidad de navegación autónoma tras una histórica remotorización, reemplazando el antiguo sistema de vapor por motores diésel. Actualmente funciona como Buque Escuela de la Armada Paraguaya.

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Navegación y formación militar

El Patrullero Capitán Cabral fue construido en Holanda en 1907 como el remolcador Triunfo. Paraguay lo adquirió en 1908 y, en 1915, pasó a integrar la Marina de Guerra.

Participó en la Revolución de 1922 y en la Guerra del Chaco, transportando tropas, armamentos y suministros. En 1980 fue remotorizado con un sistema diésel y continúa en servicio, convirtiéndose en uno de los buques militares operativos más antiguos del mundo.

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Además de la formación de nuevos marinos, cumple misiones humanitarias, llevando asistencia médica, alimentos y provisiones a comunidades aisladas del Chaco paraguayo, indicaron desde la Armada.

A bordo viajan los cadetes del Cuarto Curso Naval de la Academia Militar “Mariscal Francisco Solano López” y los grumetes del Segundo Año de la Escuela de Suboficiales de la Armada Paraguaya, quienes realizan esta navegación como parte esencial de su instrucción y formación militar.