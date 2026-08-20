Condenan a Thiago Gorostiaga a 6 años de cárcel por abuso en fiesta estudiantil

El juzgamiento a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo llegó hoy a su final, con la imposición de una condena a seis años de pena privativa de libertad, por supuesta coacción sexual y violación ocurridos en abril de 2023.

La sentencia, dictada en un juicio que se desarrolló a puertas cerradas porque tanto la víctima con el ahora condenado eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos,está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Juan Ortiz.

En la última audiencia, realizada este jueves 6 de agosto, la fiscala Cleider Marlene Velázquez y el abogado Ricardo Preda, en representación de la querella adhesiva; presentaron sus alegatos finales, afirmando en esta primera parte del juicio oral que quedó probado que Gorostiaga cometió el hecho punible de coacción sexual y violación en perjuicio de una adolescente de 15 años, en abril de 2023 en una vivienda del barrio Republicano de Asunción.

Acusación solicitó condena de 8 años de pena privativa de libertad

Los representantes del Ministerio Público y de la querella coincidieron en solicitar la pena de 8 años de cárcel para Gorostiaga.

“Pedimos la pena máxima pero la que aplicó el tribunal es alta también. Es un fallo muy bueno, muy sólido. Definivamente los estudios que están agregados decían que él sabía lo que hacía, él estudia, trabaja, es una persona responsable en su trabajo, o sea, madurez psicosocial tiene”, explicó Preda.

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El querellante también mencionó que no se trata de un joven vulnerable, ya que el acusado no es una persona de escasos recursos, sino todo lo contrario y por ende, tenía todas las condiciones para comportarse correctamente.

“Hay un patrón de conducta importante acá, él tiene tres procesos”, señaló Preda, al recordar que el ahora condenado tiene dos causas más por hechos similares, ocurridos en otras fiestas estudiantiles.

Defensa pidió medidas socioeducativas

A su turno, la defensa a cargo del abogado Víctor Dante Gulino, solicitó la aplicación de medidas socioeducativas a Gorostiaga. El profesional solicitó al colegiado considerar que su defendido, que tenía 16 años cuando ocurrió el hecho, tuvo una disminución en su capacidad de decisión debido al alcohol y a su nivel inferior de desarrollo sicosocial.

Gulino afirmó que durante el juicio quedó probada la situación de vulnerabilidad que se encontraban todos los jóvenes que acuerdieron a la fiesta -unas 150 personas- debido al alto consumo y sin control alguno de alcohol, así como por la ausencia de adultos en el lugar.

En vez de pena carcelaria, la defensa planteó la aplicación de las siguientes medidas socioeducativas como continuar la terapia con psicóloga que inició en setiembre de 2025, continuar con sus estudios universitarios y trabajo en forma remota y hacer trabajos comunitarios en el comedor Padre Pedpe Valpuesta, ubicado en el bañado Sur. Asimismo, la defensa también se comprometió a evitar todo tipo de contacto con la víctima y su familia así como con personas que influyan en forma negativa en su vida.

Tribunal mantiene arresto domiciliario

Tras dar a conocer su decisión, el colegiado informó que el condenado permanecerá con la medida alternativa a la prisión que tiene desde el inicio del proceso -arresto domiciliario- hasta que el fallo quede firme.

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En este caso, el hecho ocurrió en abril de 2023, la denuncia fue presentada recién en 2025. De acuerdo con el relato de fiscalía y la querella, en la acusación sostenida durante el presente juicio oral, la víctima y el ahora acusado participaban de una fiesta junto a otros jóvenes de la misma edad.

Ataque sexual en fiesta estudiantil se habría repetido en otras dos ocasiones

En un momento de la reunión, tras ingerir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a sentirse mareada, por lo que fue trasladada con ayuda de amigos a una de las habitaciones de la vivienda para descansar.

Posteriormente, Thiago Gorostiaga ingresó al cuarto acompañado de otras personas, quienes luego se retiraron. Según la declaración de la víctima, ella se acostó en la cama y el joven también lo hizo al otro lado, pero en un momento sintió que estaba siendo manoseada.

La denunciante sostuvo que los actos habrían ocurrido sin su consentimiento y que no pudo reaccionar ni defenderse debido a su estado físico. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

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Recordemos que Gorostiaga tiene otras dos causas por abuso sexual por hechos similares ocurridas en otras fiestas estudiantiles, de las que resultaron víctimas sus excompañeras de colegio.

En una de estas causas paralelas, el juicio está previsto para el año próximo y se llevará a cabo ante el Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo. En el tercer proceso, el sorteo del Tribunal que realizará el juzgamiento está pendiente de realización.