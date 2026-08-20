Facso-UNA invita a pensar los desafíos de la sociología ante una nueva era en simposio

La Facso de la UNA organiza el simposio de sociología bajo el título “Sociología en el umbral de una nueva era”, que reunirá a estudiantes, docentes, investigadores, egresados y egresadas para debatir las transformaciones sociales contemporáneas.

Según indican, darán especial atención a la tecnología, la inteligencia artificial, las desigualdades, los territorios, el género y los desafíos teóricos de la disciplina.

Agregan que este será un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que plantea el presente a las ciencias sociales y, particularmente, a la sociología.

La actividad se desarrollará los días jueves 20 de agosto, desde las 18:00, en modalidad virtual y viernes 21 de agosto desde las 16:00, en modalidad presencial, en el Salón Auditorio Prof. Mg. Stella García de la Facso-UNA, Campus Universitario de San Lorenzo.

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Simposio será de acceso libre

El programa será de acceso libre y contará con transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales de Facebook y YouTube de la Facso-UNA.

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El programa contempla cinco mesas temáticas, organizadas en torno a tres grandes ejes:

Tecnología, IA y cambio social.

Desigualdades , territorios y género.

Teoría social, debates epistemológicos y oficio sociológico.

Como parte del programa se desarrollará la conferencia inaugural “Transformaciones territoriales y vulnerabilidades en el Chaco: Ecosistemas, derechos indígenas y dinámicas de trata en el contexto de la Ruta Bioceánica”, con la participación ponentes nacionales e internacionales.

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El simposio también incluirá la presentación del libro “Sociología paraguaya: dos momentos”, de Carlos Peris, con el acompañamiento de Ada Vera Rojas, decana de la Facso-UNA, de Ramón Fogel y de Luis Ortiz.

El encuentro busca generar nuevas preguntas sobre el presente y el futuro de la sociología, articulando los debates contemporáneos con las herramientas teóricas, epistemológicas y metodológicas de la disciplina.