Día del Idioma Guaraní: Justicia bilingüe, avances y desafíos en los tribunales del país

Si bien históricamente el español dominó la redacción de expedientes y los juicios en los tribunales del país, con la Constitución Nacional de 1992 y con la implementación de normativas lingüísticas el Poder Judicial busca garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos guaraní hablantes a comprender y ser juzgados en su lengua materna.

Desde la implementación del uso del guaraní en los procesos judiciales, en la sesión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de agosto de 2013, se han registrado múltiples hitos donde la oralidad se condujo íntegramente en ambas lenguas oficiales del Paraguay, puntualmente en los tribunales de Asunción, Cordillera e Itapúa; dictándose sentencias tanto de forma oral como escrita en guaraní y castellano.

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“Conozco pocos casos en los que se dictaron sentencias en ambos idiomas, pero debería ser lo usual”, expresó a ABC el juez de Sentencia de la Capital Manuel Aguirre, quien además de ser también periodista es uno de los que mejor maneja el guaraní entre sus colegas de Asunción.

Aguirre agregó que existen recursos técnicos para la aplicación del guaraní en las resoluciones judiciales, sin embargo, de nada sirven dichos recursos si los decisores no están acostumbrados al uso del idioma en sus fallos, según consideró el magistrado.

Precedentes históricos sobre uso del idioma Guaraní

Existen fallos dictados por juzgados de los fueros Civil, Penal, Niñez y Adolescencia donde los magistrados emitieron sentencias definitivas y resoluciones redactadas completamente o en formato bilingüe, especialmente en causas donde las comunidades indígenas o los justiciables monolingües lo requerían.

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En marzo de este año, al inicio del juicio oral en una causa por violencia familiar, llevado a cabo en Asunción, el acusado manifestó que solo comprendía el guaraní, lo que motivó al Tribunal de Sentencia a disponer que todo el desarrollo del juicio se realizara tanto en guaraní como en castellano.

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Un precedente más lejano es del 6 de octubre de 2020, cuando la jueza Claudia Patricia Cabrera Escobar en el expediente caratulado: “O.A.M. s/ Medida de Cuidado Alternativo”, dictó una resolución en versión bilingüe español-guaraní, ordenando una medida de cuidado alternativo a favor del adolescente perteneciente a la Comunidad Mbyá Guaraní cuya familia originaria se encuentra en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

Ese mismo año, pero en fecha 27 de octubre, la jueza Mónica Soledad Duarte de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, emitió una sentencia definitiva bilingüe sobre una asistencia alimenticia donde la persona solicitante, la demandada y un menor de edad, pertenecen a una comunidad Mbya de la zona de Naranjito, General Resquín.

Uso del guaraní prevalece en el interior del país

En departamentos como San Pedro, Caazapá, Concepción e Itapúa el guaraní es el idioma natural de la oralidad, teniendo en cuenta que en audiencias preliminares y juicios orales del fuero Penal, las declaraciones de procesados, víctimas y testigos ocurren casi exclusivamente en guaraní.

En Asunción y Área Metropolitana domina la redacción en castellano; aunque los jueces comprenden el idioma, existe mayor reticencia a redactar los fallos por escrito en guaraní por falta de un glosario jurídico unificado.

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El fuero de la Niñez y Adolescencia es el área con mayor sensibilización, ya que los jueces suelen redactar o explicar de viva voz las sentencias en un guaraní accesible para evitar que la terminología técnica distancie a las partes.

El uso de intérpretes ante la barrera idiomática

La legislación procesal vigente establece que ninguna persona puede verse en estado de indefensión por desconocer el idioma oficial predominante en el juicio.

Cuando un procesado, víctima o testigo manifiesta que solo comprende el guaraní —o bien cuando un operador de justicia (como fiscales o jueces) requiere asistencia técnica—, se designan peritos traductores o intérpretes oficiales.

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Sobre el punto, la falta de fluidez en guaraní por parte de algunos fiscales o magistrados ha generado debates públicos en plenas audiencias orales, donde se exige una mayor preparación bilingüe institucional para evitar que el uso de traductores sea un recurso excepcional y se convierta en una garantía estándar y fluida.

Marco legal sobre el uso del guaraní en la Justicia

El marco jurídico que respalda el uso del guaraní en los estrados se sustenta en tres pilares fundamentales:

Constitución Nacional de 1992: Establece en su artículo 140 que el Paraguay es pluricultural y bilingüe, reconociendo al castellano y al guaraní como idiomas oficiales.

Ley N° 4251/10 de Lenguas: Regula la aplicación de los idiomas oficiales, exigiendo a los poderes del Estado garantizar que los ciudadanos puedan utilizar el guaraní en cualquier gestión o proceso judicial sin discriminación.

Acordada N° 838/13 de la Corte Suprema de Justicia: Implementa oficialmente el uso de la lengua guaraní en el ámbito jurídico de forma oral y escrita, disponiendo la obligatoriedad de la bilingüización progresiva en todas las circunscripciones judiciales del país y en las resoluciones definitivas.

Peligro de nulidad por falta de traducción o lectura

Si bien no existen registros masivos de sentencias anuladas exclusivamente por la ausencia de lectura en guaraní a nivel general, la doctrina procesal y los tribunales de Apelación sostienen un principio categórico: toda resolución judicial que no sea plenamente comprensible para el justiciable vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso.

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Cuando un acusado manifiesta desde el inicio del juicio que solo comprende el guaraní y el Tribunal omite garantizar la traducción íntegra del debate, de la acusación o de la lectura de la sentencia en su lengua materna, la resolución se expone a recursos de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia por violación de garantías constitucionales.

Históricamente, los tribunales de sentencia han optado por explicar los fallos y condenas íntegramente en guaraní de manera oral al finalizar los juicios para asegurar que el condenado entienda el alcance de la pena, precautelando así la validez del acto jurisdiccional ante eventuales planteamientos de nulidad por indefensión.

Principales desafíos en la práctica judicial

A criterio del juez de Sentencia Manuel Aguirre, en la Circunscripción Judicial de la Capital la implementación del uso del idioma guaraní presenta avances, pero de una manera muy lenta, ya que hasta ahora existe un segmento muy importante de magistrados que, si bien entiende el guaraní, tiene dificultades para expresarse en el idioma.

Al respecto remarcó que (sus colegas) no tienen porqué ser capacitados en el uso del idioma guaraní, ya que es una obligación profesional saber comunicarse en el idioma, teniendo en cuenta que la propia Constitución Nacional establece que los idiomas oficiales del Paraguay son el castellano y el guaraní.

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“El desafío actual para la magistratura es saber expresarse en el idioma guaraní y sobre todo hacerle entender el alcance de los términos jurídicos al procesado que es solo guaraní hablante”, finalizó Aguirre.